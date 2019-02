Laso: "Si no hacemos un buen partido en la cancha del Darussafaka probablemente no ganaremos"

Publicado 31/01/2019 16:23:31 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, recalcó que esta semana tienen "dos partidos muy exigentes, ambos a domicilio ante el Darussafaka en la Euroliga y ante el Unicaja en la Liga Endesa, avisando de que el equipo turco está "jugando mejor" que al principio de temporada y que aunque sea el colista, deben hacer "un buen encuentro" para ganar.

"Tenemos dos partidos muy exigentes, serios e importantes con el viaje a Estambul y luego Málaga. Darussafaka está jugando mejor que al inicio de temporada y está más acostumbrado ya a lo que es la Euroliga", advirtió Laso en declaraciones a los medios recogidas por la web del club.

El vitoriano no olvida que el conjunto turco "ganó en su último partido al Baskonia jugando bien" y que el pasado lunes "ganó en la Liga turca". "Darussafaka tiene similitudes con el Buducnost y si no haces un buen encuentro allí probablemente no ganes. Tienes que estar alerta porque es un partido complicado", recalcó.

"La Euroliga es una competición tan exigente que no puedes decir qué partido vas a ganar, nosotros siempre tenemos el máximo respeto por el rival", subrayó el preparador madridista, que sabe que les espera "un fin de semana exigente". "Pero es nuestro calendario y nuestra vida", bromeó.

En este sentido, tiene claro que "lo gordo está por llegar". "En 15 días tenemos la Copa del Rey y aspiramos también a asegurar el puesto de 'playoff' en la Euroliga, así que es muy importante es trabajo que hacemos ahora de cara al futuro y cada día es importante y hay que seguir creciendo", apuntó.

Para este viaje a Turquía, Laso prescindirá de Rudy Fernández, que "estaba cargado la semana pasada" y al que ya dio descanso ante el Montakit Fuenlabrada. "Con este calendario es importante que pueda tomar aire, sabiendo que podría jugar perfectamente, pero no queremos forzar", admitió.

"Tenemos la misma sensación que con Felipe (Reyes). Está bien, fue muy importante la semana pasada y hay que mirar hacia adelante. Eso también nos permite meter a otros jugadores que a lo mejor no han tenido tanto protagonismo", añadió sobre el capitán, que también descansará en Euroliga.