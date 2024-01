LeBron James destaca la "enorme carrera" de Ricky Rubio

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero de Los Angeles Lakers LeBron James elogió este sábado al jugador español Ricky Rubio y su "enorme carrera" en la NBA, mostrándole además su "respeto", después de que el base anunciara su despedida de la liga estadounidense después de 12 años, inactivo desde el parón que decidió realizar el pasado verano para "cuidar" su salud mental.

"No estoy con el ánimo de responder esta pregunta, pero respeto a Ricky. Felicidades por una enorme carrera. Si no soy sincero es porque nos pegaron una paliza otra vez, así que pido perdón. No es un buen momento para preguntarme esto", respondió el jugador estadounidense tras la derrota (113-127) ante Memphis Grizzlies en declaraciones publicadas por Sky Sports.

Ricky Rubio anunció este jueves su decisión de poner fin a su carrera en la NBA después de 12 años en la mejor liga del mundo, inactivo desde que decidiera realizar el pasado verano un parón para "cuidar" su salud mental, renunciando incluso al Mundial.

"El 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi cabeza se fue a un lugar oscuro, sabía la dirección que tomaba, pero nunca pensé que no estuviera en control de la situación. Al día siguiente decidí terminar mi carrera profesional", desveló Rubio sobre lo que fue un final procesado hace tiempo.

Rubio confirmó así el fin de su contrato con Cleveland Cavaliers para dar por terminada su carrera en la NBA. "Quiero lanzar este mensaje a vosotros hoy porque mi carrera en la NBA se ha terminado", aseveró, sin cerrarse las puertas a un posible regreso a las pistas en Europa.