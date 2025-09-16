La LF Endesa augura una temporada donde "nadie se puede relajar" y deseando estar "más cerca" de la WNBA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Femenina Endesa presentó este martes su temporada 2025-2026 con el lema 'Nada nos detiene' como bandera y con la clara intención de estar "más cerca" de la máxima categoría del baloncesto femenino estadounidense, la WNBA, pero dejando claro que los valores de "humildad, trabajo en equipo y compromiso" que transmite el baloncesto español son algo que hay que potenciar.

"Cuando tienes tanto talento como hay en nuestro baloncesto, la Liga Femenina Endesa es un reto importante y vamos a estar más cerca de la WNBA. Creo mucho en esta liga y vamos a tener una competición donde nadie se puede relajar. Además, los valores que transmitimos de humildad, trabajo en equipo y compromiso es algo que no desfallecemos en potenciar", aseguró la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, en el acto de presentación de la LF Endesa en la sede de la compañía eléctrica en Madrid.

La dirigente explicó que "hay mucho trabajo detrás" de la que definió como la "mejor liga de Europa" en el baloncesto femenino. "Las jugadoras dais sentido a esta competición porque el nivel está en lo más alto. Llevan el nombre de España a lo más alto de Europa", comentó, dejando también un mensaje de agradecimiento a los clubes, que "de forma titánica, quieren ser mejores".

Este acto de presentación también contó con la presencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, que puso en valor la "buena salud" de la que goza el baloncesto español. "La siembra de estos años ha traído buenos frutos. El baloncesto es el deporte femenino con mayor número de licencias. En términos de representación e igualdad, sois una luz y servís de ejemplo a otras organizaciones", expuso.

"Seguimos el camino de la profesionalización del baloncesto femenino y vamos a seguir así. La Liga Femenina Endesa cada vez está más igualada y hay buenos equipos. Deseo que haya 'fair play', que ganen las mejores y que nos sigáis haciendo disfrutar con ese talento y ese nivel tan alto que tenéis", pidió el mandatario.

El Consejero Delegado de Endesa, José Bogas, tampoco dudó a la hora de alabar "el espíritu de familia" del baloncesto español. "Es algo fundamental. Todos trabajan en la misma dirección, las jugadoras se van renovando y tenemos materia prima para seguir jugando. Es un orgullo estar con el baloncesto. Lo de ganar es una anécdota, lo importante es competir y trabajar y esta cultura del esfuerzo nos da muchísimas alegrías", confesó.

La temporada 2025-2026 en el baloncesto español empieza el fin de semana del 27 de septiembre, con la disputa de la Supercopa LF Endesa en el Palacio de los Deportes de Huesca, en la que Valencia Basket defiende el título de campeón contra Perfumerías Avenida, Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis. "Llegamos contentas y con ganas", afirmó Raquel Carrera, pívot del equipo valencianista.

En semifinales, el vigente campeón se enfrenta al club salmantino y la alero Andrea Vilaró prefirió trasladar el favoritismo. "Hemos hecho un proyecto nuevo, con muchas jugadoras que no han jugado todavía en la LF Endesa. Tenemos ilusión y muchas ganas, pero estamos saliendo del cascarón. Este año, las favoritas son otras y nosotras vamos a ir trabajando como hormiguitas", subrayó la catalana.

La Liga Femenina Endesa comenzará el siguiente fin de semana, el del 4 de octubre, con Valencia Basket también como el vigente campeón. Esta edición, además, contará con la novedad del famoso juego del 'Fantasy' (Fantasy FEB), en el que los aficionados podrán hacer sus equipos con las jugadoras que quieran. Por último, en el acto también se anunció la creación de una nueva cuenta de la liga femenina en la red social de 'Instagram'.