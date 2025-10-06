La Liga U de baloncesto se presenta este martes en el CSD

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Liga U de baloncesto, que comenzará a jugarse el viernes 10 de octubre y disputarán jugadores sub-22 de los principales equipos del baloncesto español, se presenta este martes 7 de octubre en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.

"La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, el presidente de la acb, Antonio Martín; y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes presentarán este martes (18.30 horas) la nueva Liga U, competición sub-22 para la formación del jugador español", anunció el CSD en un comunicado.

La competición comienza este viernes 10 de octubre, con un partido que medirá a Real Madrid y Unicaja. En este primer día, Casademont Zaragoza recibe al Joventut de Badalona, el Burgos Grupo de Santiago visita al UCAM Murcia y el Amara Lleida se enfrenta en su cancha al Stellantis&You Granada.

Además, el sábado 11 se jugará un derbi catalán entre Barça Atlètic y BAXI Manresa, el Valencia Basket recibe a la Fundación CB Canarias y Bilbao Basket viaja a la pista del Gran Canaria para terminar la jornada inaugural. Bàsquet Girona descansa en la primera fecha.