La Liga U define los equipos y los grupos de la temporada 2026-27

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MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Liga U, la competición de baloncesto juvenil organizada conjuntamente por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la acb con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha anunciado este martes los equipos participantes y los grupos para su segunda temporada, que comenzará el viernes 25 de septiembre.

La Comisión Delegada de la FEB ha aprobado este martes la confección de los dos grupos en los que se dividirá la competición y en los que se distribuirán los 14 equipos participantes. En el Grupo A estarán Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona, mientras que en el Grupo B quedarán enmarcados Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver, Unicaja Alhaurín de la Torre y Obradoiro C.A.B.

La Primera Fase del campeonato tendrá 14 jornadas: liga a doble vuelta dentro de cada grupo, con un equipo descansando por jornada. Al terminar, el séptimo clasificado del Grupo A baja a la Segunda Fase del Grupo B, y el primero del B sube a la del A. Antes, un 'play-out' a partido único, en el que el quinto y el sexto del Grupo A se cruzan con el tercero y el segundo del B; el ganador juega la Segunda Fase en el Grupo A, y el que pierde, en el B.

El campeonato se cerrará con una Final a 6, que se disputará entre el 13 y el 16 de mayo de 2027, con los cuatro primeros de la Segunda Fase del Grupo A más los ganadores de los cruces entre el primero del B y el sexto del A, y entre el quinto del A y el segundo del B.