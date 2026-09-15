La Liga Endesa y Liga Femenina Endesa comparten escenario para presentar sus temporadas 26-27

Los jugadores de Liga Endesa y Liga Femenina Endesa, junto a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el presidente de ACB, Antonio Martín, en la presentación de la nueva temporada 2026-27. - ACB

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa y Liga Femenina Endesa presentaron este martes en conjunto una temporada 2026-27 que va a ser "muy vibrante", en un acto en el que por primera vez ambas competiciones compartieron escena, algo que, para el presidente de la acb, Antonio Martín, "no debería ser noticia".

A falta de que empiece este fin de semana la Supercopa Endesa en Badalona, tanto la liga masculina como femenina presentaron en conjunto su nueva temporada 2026-27, en un acto en el que acudieron un jugador y una jugadora de los 32 equipos que disputarán esta nueva campaña y con la presencia de algunas de las jugadoras que han conseguido la medalla de bronce en el Mundial de Berlín como Alba Torrens (Azulmarino Palma), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Iyana Martín (Spar Girona), Helena Pueyo (Valencia Basket), bronces en el pasado Mundial de Berlín.

Respecto a la Liga Endesa, acudieron Eli Ndiaye (Asisa Joventut), Olek Balcerowski (Barça), Guillem Vives (Casademont Zaragoza), Pep Busquets (FIATC Girona), Oriol Paulí (iLERNA Lleida), Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Paul Jorgensen (Leyma Coruña), Felipe dos Anjos (Monbus Obradoiro), Kyle Kuric (MoraBanc Andorra), Jaime Pradilla (Real Madrid), Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), Dan Duscak (Surne Bilbao), Dylan Ennis (UCAM Murcia), Willy Hernangómez (Unicaja) y Mario Saint-Supery (Valencia Basket).

Así, las jugadoras que estuvieron presentes además de las medallistas mundiales fueron Marta Canella (Meins Avenida), plata en la Copa de Europa de 3x3, Esther Castedo (BAXI Ferrol), Laia Raventós (Cadí la Seu), Deva Bermejo (Celta Femxa Zorka), Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino), Meli Gretter (Impulso 360 Estepona), Ángela Salvadores (Inversus Gernika Bizkaia), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Khadija Faye (Mirai Euskotren), Aminata Sangaré (Innova TSN Leganés), Aleksandra Stanacev (Kutxabank Araski) e Irati Etxarri (Movistar Estudiantes).

El presidente de la acb, Antonio Martín, expresó que la presentación de ambas competiciones en conjunto "no debería ser noticia". "Es un poco sorprendente, o para hacer una reflexión de qué elemento de crispación puede haber ahora mismo en la sociedad por la que esto es la noticia. Es un poco triste", valoró.

"Pero vamos a romper una vez más esas dinámicas tan perjudiciales y tan negativas para todo el mundo, y vamos a estar unidos juntos porque siempre hemos hecho las cosas mejor, pero para nosotros no es tanta novedad", añadió.

Además, Martín agradeció a Endesa, en cuya sede se llevó a cabo esta presentación, por sus 15 años de colaboración. "Realmente el posicionamiento del baloncesto se lo debemos a ellos por su apuesta constante y arriesgada a veces, porque no siempre han ido bien las cosas", admitió.

Asimismo también opinó de esta nueva temporada 2026-27, que se va a poder ver tanto en plataformas como en televisión para "aumentar la visibilidad de la competición". "Las plantillas de los 16 equipos van a competir y van a estar ahí peleando, por lo que va a ser difícil clasificarse incluso para la Copa del Rey en la primera vuelta y todos lo saben. Creo que vamos a ver una temporada muy vibrante en el sentido de que no hay nada decidido desde el principio", zanjó.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar subrayó el gran nivel de la Liga Femenina Endesa. "El crecimiento de nuestro baloncesto se refleja en la evolución de sus competiciones, en el talento de sus jugadores y jugadoras y también en los resultados internacionales", advirtió.

"Viendo la semifinal que jugamos contra la selección estadounidense puedo asegurar que estamos cada día más cerca de ser las mejores. No veo el techo porque el crecimiento está siendo muy continuado, que es gracias a las jugadoras y al ecosistema que está alrededor de ellas", afirmó la dirigente que cree que "sin el apoyo, la coordinación y el trabajo conjunto de todos hubiera sido imposible que las chicas, que tienen mucho talento y son muy buenas, ganaran ese bronce". "Así que estamos todos de enhorabuena porque somos bronce mundial", concluyó.

También estuvo presente el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que dejó claro que era "realmente emocionante estar en la presentación de las dos mejores ligas de Europa". "Este evento conjunto es un mensaje y es el fruto del buen trabajo de acb, FEB, los clubes y los jugadores así como del apoyo de Endesa durante 15 años", indicó.

Finalmente, el CEO de Endesa, Gianni Armani, remarcó que este evento conjunto mostraba "la fortaleza, la unión y la generosidad del baloncesto español", y no se olvidó de las selecciones femenina y masculina, las cuales "representan dos generaciones de gran talento, con un enorme potencial y prometedoras perspectivas de futuro".