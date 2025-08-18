La Liga Endesa presenta el calendario de una nueva temporada que arranca el 4-5 de octubre

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa 2025-26 presentó este lunes su calendario de 34 jornadas de una temporada que comenzará el fin de semana del 4-5 de octubre, con el primer Clásico doméstico entre Real Madrid y Barça programado para la jornada 14 (3-4 de enero de 2026), mientras que la lucha por el título arrancará el martes 2 de junio del próximo año y se prolongará hasta finales de mes, según anunció la competición.

Una semana después de la Supercopa Endesa Málaga 2025 (27-28 septiembre), el curso liguero arrancará el primer fin de semana de octubre (4-5). En la jornada 1, el Real Madrid, vigente campeón, debutará en casa frente al Dreamland Gran Canaria, mientras que en esta jornada inaugural también se vivirá un Valencia Basket-Barça.

El San Pablo Burgos, recién ascendido, volverá a saborear un partido en Liga Endesa frente a su público, recibiendo al Bàsquet Girona en un fin de semana que se completará con otra media docena de partidos cargados de alicientes: Casademont Zaragoza-Baskonia, Coviran Granada-Joventut Badalona, Hiopos Lleida-Río Breogán, La Laguna Tenerife-BAXI Manresa, UCAM Murcia-MoraBanc Andorra y Unicaja-Surne Bilbao Basket.

En la jornada 2 (11-12 octubre) se verán las caras Baskonia y Real Madrid, con otros ocho equipos estrenándose ante su afición: Bàsquet Girona-UCAM Murcia, BAXI Manresa-Coviran Granada, Dreamland Gran Canaria-Unicaja, Joventut Badalona-Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra-La Laguna Tenerife, Río Breogán-Valencia Basket, Surne Bilbao Basket-San Pablo Burgos y el derbi Barça-Hiopos Lleida.

Alguno de los nombres más destacados del mercado estival no tardarán en medirse a su pasado, ya que, en la jornada 4, Rodions Kurucs visita Murcia y Luka Bozic, Lleida, mientras que Rokas Giedratis vuelve al Buesa Arena en la jornada 5 y Tornike Shengelia se reencuentra con el Baskonia en la séptima fecha.

Tras la jornada 8 (22-23 noviembre) llega el primer parón por la ventana FIBA. Otro de los nombres propios del verano, Ricky Rubio, vuelve al Palau el fin de semana del 20 y 21 de diciembre (J11), estrenando a lo grande una Navidad acb intensa: la jornada 12 se disputa el 27 y el 28 de diciembre, la jornada 13 se juega del 29 de diciembre al 2 de enero del nuevo año y la jornada 14, programada para el 3 y 4 de enero, llega de la mano del Clásico entre Real Madrid y Barça.

El 24 y 25 de enero, en la jornada 17, se decidirá la configuración final de equipos clasificados para la Copa del Rey, con partidos atractivos como el Barça-La Laguna Tenerife, el Baskonia-Joventut, el Unicaja-UCAM Murcia y el Dreamland Gran Canaria-Valencia Basket.

Tras la Jornada 20 será el turno de la Copa del Rey Valencia 2026 (19-22 febrero) y, a continuación, llegará la segunda ventana FIBA, por lo que la competición se reanudará el fin de semana del 7 y 8 de un marzo marcado por la vuelta del Clásico, con el Barça-Real Madrid en la jornada 23 (21-22 marzo).

Las jornadas 33 (23-24 de mayo) y 34 (del 28 al 30) dictarán sentencia y decidirán la fase regular y, por supuesto, el cuadro final de 'Playoff' de Liga Endesa. La lucha por el título arrancará el martes 2 de junio y se prolongará hasta finales de mes, por lo que la temporada concluirá entre el 22 y el 28 de junio en función del número de partidos necesarios para cerrar las eliminatorias de semifinales y la final.