Lointek dejará de patrocinar al Gernika KESB cuando acabe esta temporada

Archivo - February 28, 2026, Girona, Spain: Axelle Merceron of Spar Girona and Ane Olaeta of Lointek Gernika Bizkaia in action during match of the Spanish Women's Basketball League, Liga Femenina Endesa, gameday 23 between Spar Girona and Lointek Gernika - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gernika KESB ha comunicado que, cuando acabe la presente temporada 2025-26, llegará a su fin "la relación de patrocinio y acompañamiento" que durante los últimos años ha mantenido con la empresa de actividad industrial Lointek.

"Desde el club queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento y orgullo por el camino recorrido junto a Lointek. Ha sido un periodo de colaboración especialmente enriquecedor para el Gernika KESB, en el que ambas entidades hemos crecido de la mano, consolidando un proyecto deportivo y social de referencia. Lointek forma ya parte inseparable de la historia de nuestro club y de los hitos alcanzados en estos años", añadió este miércoles la entidad vizcaína en su comunicado oficial.

"Se abre ahora una nueva etapa para el Gernika KESB, que afrontamos con ilusión y responsabilidad. Como uno de los clubes con mayor trayectoria en la Liga Femenina Endesa, nuestro objetivo es seguir avanzando y creciendo al mismo ritmo que lo está haciendo el baloncesto femenino, manteniendo nuestro compromiso con el desarrollo del deporte y con nuestro entorno", subrayó el mismo texto de prensa.

Así, el club dijo que "continúa trabajando para seguir siendo un referente del baloncesto en Bizkaia y Euskadi". "En este sentido, ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades y empresas con el objetivo de incorporar un nuevo compañero de viaje que dé nombre al equipo en la Liga Femenina Endesa en esta nueva etapa", agregó la nota.

Luego el Gernika KESB hizo "un llamamiento a todas aquellas empresas e instituciones que puedan estar interesadas en colaborar y crecer" al lado de la cúpula directiva, todos los 'staffs' técnicos, las jugadoras y el resto de empleados del club, "invitándoles a ponerse en contacto" cuanto antes para "compartir" entre todos un "proyecto de futuro".

"Este es, sin duda, un momento agridulce: triste por la finalización de una etapa tan significativa junto a Lointek, pero también ilusionante ante los retos y oportunidades que se abren. Para afrontarlo con éxito, será clave el apoyo de nuestros socios, masa social, instituciones y tejido empresarial, con el objetivo de garantizar la continuidad de un proyecto único que merece seguir creciendo", concluyó el Gernika KESB.