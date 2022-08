Lorenzo Brown: "Estar con España es la oportunidad de mi vida, no he podido decir que no"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base Lorenzo Brown reconoce que disputar el Eurobasket de septiembre con la selección española era "la oportunidad" de su "vida" y la que no podía "decir que no", y evitó entrar en polémicas sobre su nacionalización porque ha venido "a jugar al baloncesto".

"Lo que me ha traído aquí es una oportunidad que se me ha presentado y a la que no he podido decir que no, así que, como he dicho, estar aquí es la oportunidad de mi vida", declaró Lorenzo Brown este martes tras la presentación del combinado nacional en Madrid.

El jugador, nacionalizado el pasado mes, explicó que "las conversaciones empezaron el año pasado" cuando él era jugador de UNICS Kazan. "Recibí una llamada de mi agente y hablé con el entrenador y no pude decir que no. Mirar a esta selección, ver a jugadores como Pau o Marc (Gasol) jugar. Para mí es un honor y estoy emocionado con empezar, estoy preparado para aprender y continuar mi camino aquí", sentenció.

El director de juego quiso alejarse de la polémica generada entorno a su nacionalización exprés, por la que ha tenido que renunciar a su pasaporte estadounidense. "Nunca me ha gustado entrar en cosas políticas, no creo que sea mi tema, yo he venido aquí a jugar al baloncesto", zanjó.

El nuevo jugador del Maccabi agradeció a "la federación y a los jugadores" el permitirle unirse al equipo. "Es un honor llevar esta camiseta, no podría haberme imaginado en mi vida estar en una situación así". Incluso se animó con una frase en castellano: "Estoy muy feliz de estar aquí".

Brown definió su llegada al equipo como "un sentimiento maravilloso" y alabó a los dos capitanes del equipo, Rudy Fernández y Sergio Llull. "Yo veía jugar a Rudy en mi juventud y es uno de mis jugadores favoritos de este equipo, es un gran lanzador y conocerle es un honor porque es un buen tío fuera de la pista también", comentó.

Al base del Real Madrid, que será su rival por el puesto, también le dirigió buenas palabras. "Sergio es Sergio, desde que vine a Europa he oído hablar sobre él, las grandes cosas que ha hecho, He podido verle durante los años que he estado aquí y es genial. Yo he venido aquí para aprender y mejorar con él", aseguró Brown.

"Me encanta el baloncesto, me ha llevado a conocer muchos lugares, jugar en Europa me ha hecho mejorar y jugar con estos jugadores me hará ser todavía mejor porque es un equipo 'top', una selección 'top' y es un honor estar aquí, estoy muy agradecido", concluyó.