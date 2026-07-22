Louis Olinde también se va del Kids&Us Manresa

Archivo - Louis Olinde, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Igor Kupljenik - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador alemán Louis Olinde, ala-pívot de 28 años y 2,05 metros de altura, se ha desvinculado del Kids&Us Manresa tras la finalización de su contrato, según ha informado este miércoles la entidad catalana en sus canales oficiales.

Con un breve mensaje desde su cuenta en la red social X, el Bàsquet Manresa anunció un adiós de Louis Olinde que se une a las despedidas de los estadounidenses David Duke Jr., escolta de 26 años y 1,93 metros de altura, y Pauly Paulicap, pívot de 29 años y 2,03 metros de altura.

Nacido el 19 de marzo de 1998 en Hamburgo e internacional bastantes veces con la selección de Alemania, Olinde disputó la pasada temporada 23 partidos con el Manresa en la Liga Endesa y promedió ahí 21:24 sobre la cancha, 7,9 puntos, 4,3 rebotes, 0,7 asistencias, 0,8 recuperaciones de balón, 0,4 tapones y 9,5 créditos de valoración.