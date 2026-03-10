Luka Doncic, multado con 50.000 dólares por realizar "un gesto inapropiado" hacia un árbitro

Archivo - Luka Doncic con Los Angeles Lakers - EUROPA PRESS/CONTACTO/JEVONE MOORE/ICON SPORTSWIRE

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alero de Los Angeles Lakers Luka Doncic ha sido multado con 50.000 dólares -42.927 euros- por realizar "un gesto inapropiado y poco profesional" hacia un árbitro durante la victoria del conjunto angelino ante New York Knicks.

Así lo anunció este martes el vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Baloncesto de la NBA, James Jones. El incidente se produjo a 4:35 del final del tercer cuarto del triunfo de los Lakers por 110-97 sobre los Knicks el 8 de marzo en el Crypto.com Arena.

Tras una acción de ataque de los neoyorquinos en la que Doncic se fue al suelo, el esloveno, tumbado todavía en la cancha, se dirigió hacia uno de los colegiados haciendo con las dos manos el gesto de 'dinero', frotando los pulgares con los índices.