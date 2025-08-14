Made Urieta renueva como entrenadora del Kutxabank Araski

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Kutxabank Araski ha anunciado este jueves la renovación de Madelen Urieta, de 43 años, como su entrenadora para el curso 2025/26, por lo que la técnica alavesa cumplirá así su décima temporada en la Liga Femenina Endesa.

Con un mensaje breve en la red social X, el Araski confirmó esta extensión de contrato de Made Urieta en un equipo que querrá lavar su imagen de la campaña 2024/25, pues estuvo lejos de acceder a los 'playoffs' por el título y salvó la categoría en la última jornada.

Por otra parte, Urieta fue seleccionadora femenina de España sub-23 y ahora es la seleccionadora femenina a nivel sub-17; hace dos meses, concretamente de 10 al 18 de junio, dirigió en Ribadeo (Lugo) una concentración con las jóvenes promesas del baloncesto nacional.