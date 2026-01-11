Madrid y Barça ganan antes de otro Clásico y el Joventut se mete en la Copa

Recoletas Salud San Pablo Burgos - Joventut - CINTIACORTESS ACB PHOTO

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tuvo que emplearse a fondo para vencer (85-90) este domingo al MoraBanc Andorra en una jornada 15 de la Liga Endesa que alargó la buena racha del Barça antes del Clásico en Euroliga, mientras que el Joventut selló su billete matemático a la Copa del Rey con la victoria (95-98) en Burgos.

Los de Sergio Scariolo aseguraron la condición de cabeza de serie en la Copa que se jugará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena recuperando la senda de la victoria en la competición doméstica tras caer ante el Barça en casa. En su visita a Andorra, el Madrid acusó la exigencia de una semana de doble ración europea, con un 21-13 en el primer cuarto que hizo saltar las alarmas.

Edy Tavares (13 puntos, 7 rebotes y 20 de valoración) y Alex Len (10, 6 y 14) fueron los mejores de un Madrid que se quedó con la victoria en un igualado desenlace. Los blancos se despegan en el liderato con 13 victorias, antes de buscar la revancha contra el Barça, en una clasificación más apretada como la de Euroliga.

Mientras, el Barça de Xavi Pascual se mostró una vez más intratable, con un gran acierto ofensivo que se desató en el segundo cuarto (35-12). El cuadro catalán, que el sábado conoció también su billete a la Copa de Valencia 2026, firmó su novena victoria seguida en Liga dosificando esfuerzos para llegar mejor al Clásico.

El reparto de minutos no evitó una actuación coral de los catalanes en el Palau, con siete jugadores en dobles dígitos de valoración y Youssoupha Fall como máximo anotador (15), ante un Granada colista que tuvo un complicado estreno de Arturo Ruiz, nuevo técnico nazarí en busca de evitar el descenso.

Además, el Joventut agotó el quinto billete para la Copa con un trabajado triunfo ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos. Los catalanes contaron con la exhibición de Ante Tomic (24 puntos, 15 tapones y 39 de valoración) y Cameron Hunt (35 puntos).

Mientras, con su noveno triunfo, el Kosner Baskonia ve muy cerca su presencia en la Copa, después de dos ediciones ausente, en un 85-96 ante el Bàsquet Girona. El cuadro vasco contó con una dupla letal en Clément Frisch (19 puntos) y Trent Forrest (18), más el último cuarto de Rodions Kurucs, para ganar en Fontajau.