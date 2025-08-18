Mamadi Diakite refuerza el juego interior de Baskonia hasta 2027

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot guineano Mamadi Diakite se convirtió este lunes en nuevo jugador de Baskonia, club con el que firma para las próximas dos temporadas procedente del Valley Suns de la G-League, liga de desarrollo de la NBA y donde el último curso promedió 13,6 puntos, 8,4 rebotes y 19,9 de valoración.

"Baskonia y Mamadi Diakite (Conakri, 1997) unen sus caminos. El guineano de 2,06 metros de altura aterriza en Vitoria-Gasteiz procedente del Valley Suns de la G-League donde ha militado la pasada campaña", explicó el club vitoriano en un comunicado.

El ala-pívot guineano arrancó su carrera en la NCAA con los Virginia Cavarliers y debutó en la NBA con los Miwaukee Bucks, donde ganó el anillo en la temporada 2020-21, aunque sin apenas protagonismo.

Después, militó en otras franquicias como los Oklahoma City Thunder, los Cleveland Cavaliers, los San Antonio Spurs y los New York Knicks, pero sin lograr asentarse en la liga estadounidense, disputando más encuentros en la G-League.

En su última temporada en la liga de desarrollo estadounidense con los Valley Suns, el interior guineano promedió en temporada regular 13,6 puntos, 8,4 rebotes, 2,2 asistencias y 19,9 créditos de valoración. Ahora se une al Baskonia para reforzar el juego interior del equipo vitoriano.