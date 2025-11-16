Miguel Méndez: "El equipo está donde tiene que estar"

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, se quedó con la mejora vista este domingo pese a la derrota contra Francia en el segundo partido del Torneo Internacional celebrado en La Línea (Cádiz), y confió en que España "está creciendo", como para ser "optimista" con el PreMundial.

"Hemos tenido una concentración tranquila, ha primado el cuidado de las jugadoras sobre el tema táctico. Sabía que íbamos a estar mejor que el primer día, y hemos estado mejor. No del todo bien, sobre todo ofensivamente en ciertas situaciones, y en básicos defensivos, que hemos encajado demasiados tiros en la esquina, en olvidos y rotaciones cortas", dijo después de la derrota.

El técnico gallego confesó en que no dudaba en que su equipo mostraría otra cara tras la derrota contra Italia. "Contento de recuperar al equipo, no lo dudábamos, sabíamos que el equipo, la energía del verano estaba en las jugadoras y somos un equipo diferente al del primer día", afirmó en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"En cuanto a eso contento, no por perder, pero ver a tanta jugadora joven en el campo comportándose como sabemos que lo hacen, con mucha ambición, personalidad, agresividad. Iremos mejorando donde tenemos que mejorar pero el equipo está donde tiene que estar, creciendo, y somos optimistas de cara a marzo", añadió.