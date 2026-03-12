Miguel Méndez: "Es fácil decir 'somos una familia', otra cosa es demostrarlo"

Archivo - El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez - FEB - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, valoró otro buen partido y la segunda victoria de España en el Premundial de Puerto Rico, después de superar a Senegal este jueves, con el objetivo de la clasificación y de devolver a las jugadoras en buenas condiciones físicas a sus equipos.

"Todas las jugadoras están en números muy similares, no es fácil rotar a cinco pívots, a tres bases en el mismo partido, no es fácil estar mucho tiempo sentada en el banquillo. Las jugadoras han demostrado una gran madurez porque todas han salido muy bien. Nuestra rotación nos mantiene a un ritmo muy importante. El plan es clasificarnos para la Copa del Mundo del verano, pero también es muy importante devolver a las jugadoras a su club de la mejor situación posible", dijo en rueda de prensa.

Por otro lado, Méndez fue preguntado por el próximo choque contra la anfitriona. "Tenemos mucho respeto por el equipo nacional de Puerto Rico, jugaron un muy buen partido contra nosotros en París hace dos años. Estuvieron muy cerca de ganarnos, tuvimos mucha suerte en los últimos tres ataques y conseguimos sacar el partido adelante. Será un partido muy difícil, seguro", confesó.

El técnico gallego apuntó que "la mitad del equipo" ha cambiado con respecto a los Juegos Olímpicos, pero ve buenas sinergias en el grupo. "Estamos preparando otro equipo que nos permita volver a tener una base de jugadoras que nos permita volver a competir a alto nivel los próximos años", dijo.

"Yo creo que la sinergia, la forma de comportarse entre ellas es muy buena. Estamos muy contentos porque es fácil decir 'somos un equipo, somos una familia', otra cosa es demostrarlo en las buenas y en las malas. Hemos pasado situaciones malas también en el pasado cercano y el equipo ha reaccionado muy bien, siempre unidos", añadió.

Por otro lado, con la ausencia de la veterana Alba Torrens y el gran partido de Iyana Martín este jueves, 16 años de diferencia entre ambas, Méndez apuntó que la selección no mira el carnet. "Estamos muy contentos con las jugadoras jóvenes, con las jugadoras veteranas. Se ha demostrado que el carnet de identidad no nos importa", terminó.