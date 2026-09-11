Miguel Méndez: "Esta generación tiene que disfrutar poniendo a EEUU contra las cuerdas"

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha abogado por "disfrutar" contra Estados Unidos en las semifinales de la Copa Mundial de la FIBA 2026, pero poniendo a sus adversarias "contra las cuerdas" para intentar "aprovechar la oportunidad" de acceder al partido por la medalla de oro en Berlín (Alemania).
"Nunca he vivido una semifinal de Mundial, por lo tanto para mí es histórico. Creo que tenemos que aprovechar la oportunidad. No sabemos quién va a estar aquí el próximo verano, qué jugadoras van a estar ni qué entrenador. Esto puede cambiar mucho de un mes para otro, hay que aprovechar cada minuto y hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos de competir al máximo nivel", dijo en un 'canutazo' de prensa.
"No sé cuántos partidos hemos jugado contra Estados Unidos, pero siempre en este tipo de grandes escenarios. Por tanto, esta generación tiene que tomar nota de esto, aprovechar el momento. Y seguro disfrutar, pero disfrutar compitiendo, no disfrutar viendo autógrafos desde el primer minuto, sino disfrutar compitiendo, disfrutar poniéndolas contra las cuerdas, disfrutar echándolas atrás, disfrutar de tratar de ganarles desde el respeto que le tenemos, pero tratar de ganarles", apostilló.
Luego habló de su conversación con Pau Gasol, de visita en la capital germana. "Sobre todo la singularidad que tiene estar aquí, poder jugar una semifinal de Mundial o poder jugar una final o poder ganar un título, que no siempre pasa. Él se pone de ejemplo y en toda su carrera con el equipazo que teníamos y ha sido una vez. Nunca sabes si tienes posibilidad de volver. Por lo tanto hay que disfrutarlo al máximo y hay que también competirlo al máximo", comentó el técnico de 'La Familia'.
"Ellas son un equipazo, de eso no hay ninguna duda. El que se tome muy en serio el partido es lo que va a marcar el grado de respeto que nos tienen. Han pasado un partido malo, curiosamente el segundo del Mundial, igual que nosotros. Y es raro que puedan repetir un partido malo. Tenemos que ser nosotros los que hagamos que tengan ese partido malo. Tenemos que ser muy valientes, tenemos que ir a por ellas", dijo.
"Este es el mensaje: tenemos que empezar siendo muy agresivas, tenemos que ser muy duras y tratar de imponer nuestro baloncesto en la pista para intentar que sean ellas las que se equivoquen porque ellas solas no se van a equivocar", señaló antes de recordar ese mal día ante Italia. "Yo creo que es un partido que no nos sirve", admitió Méndez.
"Obviamente lo vimos en su momento. Lo hemos estado trabajando desde anoche y yo creo que es algo singular. Igual que para nosotros el partido de Mali es más error nuestro que lo bien que jugó Mali. Pero nuestro 'aproach' al partido no fue el adecuado. El segundo partido, el venir de ganarles en un amistoso... Cuando la mente no está, es difícil que el cuerpo siga en este buen momento", aludió a su derrota ante Mali.
Luego elogió "el grado de intensidad que ponen" las estadounidenses y apuntó que "eso marca todo". "El partido va a ser muy intenso desde ahí, ellas ponen muchas manos siempre. Hay algunas muy buenas defensoras; otras que no tanto, pero en cambio juegan a robar el balón constantemente, sabiendo que con las espaldas están muy protegidas", analizó.
"Su defensa es muy dura y nosotros tenemos que subir a ese segundo nivel, tenemos que pasar la pantalla que tenemos hasta ahora y la siguiente es que tenemos que ser muy agresivas, no solo en nuestra defensa, sino especialmente en nuestra ofensiva porque ellas son un equipo con muchos puntos en las manos", advirtió el seleccionador.
"Es muy difícil plantear el partido para defender a una u otra porque cada vez que te equivoques, sobre todo cada vez que te equivoques en nuestro ataque, ellas van a correr a campo abierto porque son jugadoras muy difíciles de defender en todas las posiciones. A partir de ahí, creo que tenemos que tener el partido controlado con las virtudes que hemos mostrado hasta ahora. Yo creo que no tenemos que inventar nada", avisó.
"En un campeonato se juegan muchos partidos y es verdad que se puede extraer la conclusión que quieras de cada partido. Pero lo importante es que la preparación mental sea la buena. Esto es clave y la preparación física viene después, y otros muchos factores como la salud. La mental es difícil de llevar cuando llegas al hotel a las 23:00 y cuando tienes todavía tratamientos, tienes que dormirte y muchas veces no es fácil y al día siguiente a las 9:00 estás otra vez en el pabellón", recalcó.
"Nuestra defensa debe empezar en nuestro ataque. Si jugamos un ataque organizado, tendremos buenas situaciones de rebote de ataque, que es algo que hemos cuidado mucho durante toda la preparación desde el primer día. Hemos subido mucho nuestro porcentaje de rebote de ataque respecto al último campeonato. Ahora mismo somos el mejor equipo en rebote de ataque del campeonato", le destacó Méndez a los periodistas.
"Si nosotros atacamos bien, tendremos opciones de rebote de ataque y tendremos opciones de emparejarnos rápido y estar ya defendiendo desde muy arriba, que es lo que nos gusta. Yo creo que nuestra defensa debe empezar por eso, por un buen ataque, porque siempre nuestros porcentajes suben cuando atacamos bien", incidió el entrenador de 'La Familia'.
Además, fue preguntado por si pesará la inexperiencia. "Puede ser, la verdad es que hay tantos factores en un campeonato de este nivel, tantas cosas a tener en cuenta... En psicología se habla del colapso del análisis, cuando estás analizando todo tanto que llegas a un momento de colapso. Y yo creo que no vamos a caer en esto, vamos a preparar el partido como siempre, vamos a llevar la misma rutina", desveló.
"Vamos a tratar de sacar sus puntos débiles, tratar de ir al ritmo que mejor nos convenga y a partir de ahí poder atacar según nuestras virtudes. Como digo, no vamos a cambiar a las jugadoras de un día para otro. Creo que lo que estamos haciendo es adaptarnos muy bien al rival que tenemos enfrente, estamos siendo muy valientes en determinados momentos del partido y lo que buscamos es ese escenario de no esperar a ver que ellas van a fallar, que fue un poco el partido contra Italia, sino proponer nosotros nuestro plan de partido", aseguró Méndez.
"Más que defender en zona o individual, me gusta dominar el ritmo del partido desde los cambios de ritmo defensivo. Defendemos de diferentes maneras en defensa individual, no siempre defendemos los bloqueos de la misma manera, y eso nos lleva a jugar diferentes tipos de defensa en zona jugando un poco con ese ritmo de partido", aseveró.
"Australia suele empezar los partidos con un 'gato' que llamamos, una jugada preparada y tratamos de salir de zona para romper ese 'gato'; y tiraron sobre la estructura y lo metieron. El plan era uno y el resultado fue otro diferente. Yo creo que no hay una defensa que pueda parar a las americanas, no existe esto. Lo que sí existe es jugar en un ritmo de partido que nos vaya mejor a nosotras que a ellas y para eso sí utilizaremos diferentes tipos de defensa", concluyó el seleccionador.