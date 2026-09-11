Alba Torrens: "Esto es el trabajo de muchas personas que han remado para estar aquí"

Alba Torrens, atendiendo a la prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La baloncestista española Alba Torrens ha destacado este viernes "el trabajo" de toda la selección nacional para llegar a semifinales en la Copa Mundial de la FIBA 2026, "pero también de muchas personas que han remado para estar aquí", en Berlín (Alemania), y enfrentarse en esa cita a la selección de Estados Unidos.

"Cuando has estado aquí durante un tiempo, le das muchísimo valor porque no es nada fácil después de no estar en el pasado Mundial y hoy estar aquí todos hablando de unas semifinales. Es el trabajo del equipo, pero también de muchas personas que han remado para hoy estar aquí", dijo Torrens durante una atención a periodistas en la capital alemana, facilitada por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Creo que es un éxito de todos y a la vez también no nos enrocamos en eso porque tenemos la mirada puesta en mañana. Sabemos que unas semifinales de un Mundial son difíciles te toque quien te toque y por eso nos estamos preparando para salir a competir", avisó al respecto.

Además, describió cómo se están compenetrando las jugadoras de 'La Familia' en este torneo intenso y que concluye este fin de semana. "Al final todas decimos cosas, todas nos apoyamos, todas aportamos en este momento. Pero yo creo que una de las cosas que intentas transmitir es estar muy presentes y hoy pensando en cómo prepararnos", comentó.

"Las ganas están, la ilusión está, la cuerda está y ahora también estamos ultimando esos detalles que son muy importantes para prepararnos lo mejor posible. Y después, como cualquier otro partido, queremos ganar todos los partidos. Esa es la mentalidad y por supuesto que queremos ganar esta semifinal", sentenció Torrens en su 'canutazo' de prensa.