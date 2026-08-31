Awa Fam: "Tenemos doce talentos espectaculares en la selección"

Awa Fam durante la despedida de la selección femenina para el Mundial de Alemania - DENNIS AGYEMAN/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pívot de la selección española Awa Fam aseguró que "no" se quiere ver como una de las grandes líderes del equipo pese a haber sido elegida en el número tres del 'draft' de la WNBA, liga en la que ya ha participado, porque en la actual subcampeona de Europa hay "doce talentos espectaculares" y con "muy buena química fuera de la pista" para afrontar desde el próximo viernes un Mundial en Alemania

"La verdad que no (se ve obligada a ser una de las líderes). Al final yo siempre he dicho que soy una chica bastante tranquila, que intento pensar y estar bastante centrada en lo que tengo que estar centrada", afirmó Fam a los medios tras la despedida de este lunes al combinado nacional en Madrid.

La joven de 20 años tiene claro que en el equipo son doce jugadoras que pueden "hacer de todo". "Puedes poner la visión en las doce jugadoras porque son espectaculares, talentos espectaculares, así que estoy tranquila. Yo intento ayudar al equipo y voy a intentar hacer lo que intento hacer cada día, trabajar con ellas, ayudarlas y ya está", zanjó.

La jugadora de las Seattle Storm ha tenido "una locura de días" tras incorporarse el pasado viernes a la concentración del equipo tras acabar su tramo de temporada en la WNBA y ahora está "muy contenta" de unirse a una selección que tiene "muy buena química fuera de pista". "Eso es lo que hace especial que luego dentro de pista podamos jugar bien o podamos sentirnos muy bien, libremente, pudiendo hacer lo que queramos", indicó.

"Creo que llegamos bien al Mundial. Al final, también tenemos que tener en cuenta a la gente que hemos llegado tarde mientras que el resto lleva un mes preparándose y esforzándose cada día. Tenemos que adaptarnos (las cinco WNBA) porque hemos llegado más tarde, pero creo que lo que tiene especial este equipo es que cada una de nosotras nos llevamos muy bien, entonces luego dentro de pista se nota", remarcó, reconociendo, como se pudo ver en redes sociales de la FEB, su gran amistada con Iyana Martín. "La echaba muchísimo de menos. Siempre he dicho que poder compartir una selección y un Mundial con Iyana, siempre se me hace más especial", confesó sobre la asturiana, compañera de generación.

Fam se sintió "muy bien" este domingo cuando tuvo sus primeros minutos en el amistoso ante China. "Al final, ellas me lo hacen más fácil y la adaptación es simplemente intentar ayudarlas a ellas en lo que yo pueda, intentar también escuchar al 'staff' técnico, que es lo que me están pidiendo, y poder hacerlo yo en pista", apuntó.

"Así que me sentí muy contenta de por fin ya vestir esta camiseta y de por fin ya ayudar al equipo. También fue un poco coger un poco de ritmo y paso a paso ver un poco cómo me siento con el equipo, pero no fue sentir nada nuevo sino intentar ayudar al equipo y estar bien", añadió al respecto la joven internacional.

El estreno en el Mundial será el viernes ante la anfitriona Alemania y en un partido clave para ser primeras de grupo. "Es un partido muy importante, pero creo que lo bueno es que lo sabemos y que estamos preparadas. Sabemos que el pabellón va a estar lleno, con mucha gente, pero también vamos a tener público de España", remarcó.

Además, no duda del nivel de esta selección. "Yo creo que confiamos en nosotras, que creemos en nosotras. Lo más importante es tener en cuenta que es el partido más importante, lo más seguro, en todo el grupo, así que tenemos que estar tranquilas y más que presión, competir el partido y saber qué podemos hacer", advirtió Fam.