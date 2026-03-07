Miguel Méndez: "Normalmente no competimos bien en los primeros partidos"

Archivo - Miguel Méndez, seleccionador español femenino de baloncesto. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha admitido que "normalmente" su equipo "no" compite "bien en los primeros partidos" de cada campeonato, así que ha abogado para él, su 'staff' y sus pupilas por "estar muy concentrados" de cara al duelo contra Nueva Zelanda en el torneo clasificatorio para el próximo Mundial.

"El primer partido siempre es muy difícil en un campeonato. Normalmente no competimos bien en los primeros partidos, nos cuesta mucho sacarlos adelante y tenemos que estar muy concentrados, independientemente del rival", declaró Méndez este sábado a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Es un baloncesto desconocido para nosotros, hace muchos años que jugamos contra Nueva Zelanda y el horario del partido no nos va a permitir la sesión de activación que tenemos por las mañanas de 'scouting' y de preparación de partido. Y lo mismo con Senegal. Aunque las veamos allí, no vamos a tener una sesión de entrenamiento porque jugaremos a las 14.00 y tampoco podremos entrenar por la mañana", dijo.

Además, desveló cómo están en la primera toma de contacto. "Con mucha tranquilidad porque las jugadoras no solo vienen de competir, sino que muchas vienen de un viaje largo. Ha habido algunas jugadoras que volvieron con sus equipos a casa, llegaron muy tarde a casa y viajaron esta mañana aquí. Entonces hoy por supuesto es un entrenamiento sin vendar; es decir, no va a haber contacto", indicó el seleccionador.

Luego Méndez señaló que ese primer entrenamiento había sido "para recuperar básicos", así como para "recordar básicos defensivos y ofensivos" y para que "el preparador físico haga una sesión de descarga y se preparan los cuerpos para lo que nos viene por delante".

"Los Mundiales es una vez cada cuatro años y la última vez que se planteó, por muy poquito y por una jugada tonta en los últimos segundos nos quedamos fuera a disputar el Mundial. Yo siempre digo que es muy importante para nosotros tener competición todos los veranos. Y si cabe, este año más porque se están incorporando muchas jugadoras jóvenes, muchas jugadoras con poca experiencia incluso internacional, y es muy importante competir cada verano, tener visibilidad en verano", aseveró.

"Que estemos en la boca de todos los medios de comunicación también es muy importante para el baloncesto femenino, que está en pleno crecimiento. Por lo tanto, es muy importante tener competición en verano", reiteró el seleccionador de España, aún en Madrid entrenando.

"Yo creo, por experiencia, que creceremos a lo largo del campeonato. Es verdad que no tenemos mucho tiempo para prepararnos. Hemos elegido asegurar los entrenamientos aquí antes de viajar, pero obviamente vamos a tener un 'jet lag' importante. Llegamos 48 horas antes del primer partido, pero no asegurábamos allí los entrenamientos, con lo cual hemos decidido estar tranquilamente aquí en casa y prepararnos en casa. Y los dos primeros partidos serán partidos peligrosos", avisó de cara al Premundial.

"Son dos partidos peligrosos y en los que debemos recurrir a nuestros básicos, al juego conjunto, al conocimiento que se tienen entre ellas, a lo que les gusta estar aquí, a la pasión que tienen por jugar juntas. Y estoy muy confiado en que esas circunstancias nos ayudan a competir", zanjó.

MARÍA CONDE: "ESTAR EN LA SELECCIÓN ES ESTAR EN EL EQUIPO DE MI VIDA"

Por otra parte, la jugadora internacional María Conde también habló para la FEB. "Con muchas ganas de estar aquí, de afrontar el reto. Es un momento un poco raro en la temporada porque venimos todas de equipo, de muchos partidos, mucha carga. Pero con las ideas claras de lo que queremos conseguir y con ganas todas de ponernos a trabajar", aseguró.

"Mucha ilusión. Aún me parece una cosa que está muy lejos, entonces yo creo que ninguna estamos muy con la mente puesta ahí porque hay que dar los pasos necesarios para llegar a ello", aludió al Mundial. "Pero mucha ilusión, debe ser un campeonato increíble de jugar, como todos, el poder representar con la selección al país y jugar con esta camiseta siempre es algo especial y yo creo que hacerlo en una cita mundial sería increíble para todas las que estamos aquí. Así que ojalá y dando los pasos necesarios lleguemos a esa clasificación", apostilló Conde.

"Yo creo que es dificilísimo, da igual el grupo en el que estés. Si ves cualquier grupo, creo que no hay rivales fáciles, que todas estamos en lo mismo, que nos jugamos la clasificación para un Mundial y que todo el mundo lo quiere jugar. Creo que Nueva Zelanda, ya solo por el hecho de ser un rival que no conocemos, las ligas son totalmente desconocidas para nosotras. No sé si vamos a saber muy bien qué esperar", reconoció.

"A partir de ahí, la dificultad va a ser más lo mental, así que toca creo que centrarnos en nosotras y en prepararnos de la mejor manera posible. Y una vez estemos allí, pues estudiar al rival lo que se pueda, pero tomándonos todo muy partido a partido y sabiendo que tanto quien juegue contra nosotras como nosotras vamos a ir al mismo objetivo, que es clasificarnos y por lo tanto va a ser una batalla cada uno de los partidos", añadió Conde al respecto del inminente Premundial.

"Llego con muchas ganas de jugar, de estar aquí. Lo he dicho muchas veces, estar en la selección es estar en el equipo de mi vida. Al final es donde más años con suerte he podido estar. Y estar siempre aquí para mí es un sueño y una nueva oportunidad de lo que decía antes: estar con el equipo y representar al país", agregó la alero del ZVVZ USK Praha.

"Así que bueno, con ganas. Un poco cansada, como todo el mundo porque estamos en medio de temporada y es lo que toca, pero muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de empezar a entrenar y a competir", concluyó.