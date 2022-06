Miguel Méndez: "Queremos que las jugadoras demuestren su talento jugando a un nivel diferente"

GUADALAJARA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto femenino, Miguel Méndez, quiere "que las jugadoras demuestren su talento jugando a un nivel diferente", para lo que necesita darles "experiencia" a las jóvenes con un "futuro brillante" que hay en la plantilla, y se mostró expectante por ver cómo reaccionan ante "las dificultades" de jugar fuera de casa como será el próximo triangular en Italia.

"Tenemos que darles lo primero experiencia a jugadoras jóvenes que estamos metiendo. Son jugadoras con talento, con un futuro que suponemos y esperamos brillante, pero con muchas cosas que ver, que mejorar y tratamos de darles en este ecosistema la mayor experiencia posible. Por eso vamos a jugar fuera de España, queremos que vivan esa experiencia y demuestren su talento jugando a otro nivel diferente al que están jugando en sus clubes", explicó Méndez este jueves tras el entrenamiento en Guadalajara del combinado nacional.

El técnico destacó que algunas jugadoras "no tienen un papel 'top'" en sus clubes "porque hay muchas extranjeras" y "no todas juegan competiciones europeas", y por ello trata de hacer "un equipo lo más homogéneo posible" a partir de un grupo que no les en exceso "porque son de diferentes edades, con diferentes vivencias y experiencias diferentes en clubes".

El seleccionador pone el foco en la importancia de cohesionar el grupo en plena transición generacional. "Tenemos que crear una química diferente porque hay muchas jugadoras que están llegando a la federación, al equipo nacional absoluto. Queremos hacer equipo, que esa química que es tan importante en los equipos redondos la tengamos cuanto antes. Que jueguen juntas, que vivan juntas, que sufran juntas y que tengan el mismo objetivo, este es uno de los apartados que hemos tratado en estos días", declaró.

El gallego alabó que sus jugadoras "siempre están muy motivadas y optimistas" y que son "un grupo muy alegre y muy fácil de entrenar". "Hemos cumplido los objetivos que traíamos, preparar al equipo para estos partidos amistosos que tenemos, pensar a corto o medio plazo en noviembre, cuando tenemos la ventana clasificatoria para el campeonato de Europa del 2023 y hemos cumplido los objetivos que teníamos, que está muy bien", sentenció.

"QUEREMOS VIVIR DIFICULTADES"

"Las victorias son muy importantes, por supuesto, y nosotros cada vez que saltamos a la pista intentamos sumar en forma de victorias. Pero en este caso sí es verdad que a la misma altura de ganar el partido están el resto de los objetivos que tenemos y por eso si solamente pensásemos en ganar, el torneo que vamos a jugar trataríamos de organizarlo en casa. Queremos ir fuera, donde no nos lo pongan tan fácil como nos lo están poniendo en Guadalajara o como nos lo pusieron en Melilla", relató Méndez sobre la salida a Italia para medirse al combinado italiano y a Eslovenia estos próximos días.

El entrenador cree que la selección necesita "vivir dificultades, vivir en campo ajeno, con un arbitraje diferente y con una forma de hacer las cosas diferente". "Queremos competir y ver a las jugadoras competir en ese ambiente", aseguró.

Méndez también habló de "unas cuántas jugadoras" que tiene "en mente y que por unas cosas u otras no están". "Cris Ouviña no está, Astou Ndour no está, Laura Gil no está, jugadoras que son muy importantes, que han sido importantes en años anteriores y que lo van a seguir siendo en este ciclo hasta 2024 y que por unas u otras razones no han podido estar con nosotros ahora", detalló.

El gallego habló de la importancia que tiene "formar grupo" y "una plantilla lo más larga posible" para "poder suplir estas bajas". También valoró el rol de Laia Palau como Team Manager de la selección, de quien dice que incluso "podría estar vestida de corto" y ayudar "en la pista". "La estamos utilizando para muchas cosas. Tiene muchas cosas que ofrecer y tenemos que organizarnos bien, creo que es una jugadora con muchas cualidades, con mucha sabiduría personal y baloncestística y tenemos que aprovecharnos de ella", concluyó.