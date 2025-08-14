Mojca Jelenc se va cedida del Valencia Basket a la liga húngara

La ala-pívot eslovena podrá "seguir creciendo y ganando experiencia" en el UNI Györ

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha alcanzado este jueves un acuerdo con el UNI Györ para cederle de cara a la campaña 2025/26 a la ala-pívot eslovena Mojca Jelenc, 22 años y 1,97 metros de altura, y que sigue vinculada al club valenciano hasta 2027.

Nacida el 4 de enero de 2003 en Liubliana (Eslovenia), Jelenc compaginó la pasada temporada el primer equipo femenino 'taronja' con La Cordà de Paterna en LF Challenge "y ahora tendrá la ocasión de seguir creciendo y ganando experiencia en la ciudad húngara", según indicó la entidad valenciana en un comunicado oficial.

"Jelenc ha tenido especial protagonismo en La Cordà de Paterna, donde ha jugado 24 partidos y ha promediado 7,4 puntos y 4,3 rebotes. También ha podido ayudar al primer equipo del Valencia Basket en el trabajo del día a día, habiendo disputado tres partidos en competición oficial, uno de ellos la final de la Supercopa LF Endesa que acabó levantando el combinado 'taronja'", resumió la misma nota de prensa.

Además, Jelenc ha sido habitual en las categorías de formación con Eslovenia, habiendo disputado dos Europeos sub-16 y un Europeo sub-20. "Ahora ya forma parte de la selección absoluta, con la que disputó el clasificatorio del Eurobasket de 2023, en el que promedió 9,2 puntos, 5 rebotes y 13,5 de valoración en 6 partidos, y el de 2025. Este verano se estrenó en un gran torneo con su equipo nacional, disputando tres partidos en el Eurobasket Femenino", concluyó el texto de prensa.