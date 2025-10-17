El Monaco se lleva un apretado duelo en la zona media contra el Valencia Basket

Sergio de Larrea, durante un partido con el Valencia Basket. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El equipo 'taronja' remó sin premio (90-84) y salió por ahora del 'play-in'

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha perdido este viernes por 90-84 en su visita al AS Monaco durante la jornada 5 en la liga regular de la Euroliga, con papel destacado del ala-pívot estadounidense Alpha Diallo en los locales para mirar hacia arriba en la clasificación tras batir a un rival directo, pero no sin problemas tras ver menguar su renta después del descanso.

En la Salle Gaston Médecin, el equipo 'taronja' encajó un 8-2 de salida que fue mal presagio. Con Matthew Strazel machacando por fuera y Daniel Theis dominando en el poste bajo, los anfitriones dominaron el periodo inaugural (27-22) y no se pusieron nerviosos cuando el Valencia amagó con reaccionar.

Josep Puerto fue el guía del ataque visitante, pero lo que en realidad fallaba era la defensa, tal y como demostró un segundo cuarto donde los pupilos de Vassilis Spanoulis doblaron (30-15) a sus adversarios en el marcador parcial. Nikola Mirotic había tomado el relevo de las amenazas monegascas en el juego interior, sin que apenas le apareciese oposición.

Para colmo del cuadro 'taronja', Mike James manejaba el ritmo casi de cada jugada y el +20 favorable para el Monaco al descanso (57-37) supuso un toque de atención para los pupilos de Pedro Martínez. Dicho y hecho, regresaron de los vestuarios con ímpetu y limaron su desventaja (66-60, 68-62) gracias, sobre todo, al acierto lejano de Brancou Badio.

Eso sí, el Valencia echaba en falta mayor protagonismo de Jean Montero, recuperado de su lesión en un dedo de su mano derecha. Tampoco aportaban demasiado Neal Sako y Nate Reuvers dentro de la 'pintura' rival, así que el Monaco volvió a lucir una decena de puntos de rédito entre el final del tercer cuarto (71-62) y el albor de un cuarto periodo de alternancias.

Un triple de Nemanja Nedovic cortó la mala racha monegasca, aunque el descaro de Sergio de Larrea evitó que los visitantes se descolgaran por completo. Al tiempo que Alpha Diallo le contestaba en ataque, el joven base del Valencia cometió su quinta falta y su equipo lo acusó, quedando claro con sendos triples fallados por Badio y Puerto y que eran claves.

Los de Pedro Martínez se habrían puesto a cuatro puntos de diferencia con alguno de esos tiros, pero se toparon con el aro y de inmediato Diallo hizo un mate para oxigenar a los de Spanoulis (85-76). Debido a la súbita discreción de Mike James y de Mirotic para los instantes finales de este encuentro, Jaron Blossomgame en especial asumió la responsabilidad.

De igual modo, Strazel volvió a sumar en ataque y gracias a ello el conjunto del Principado ató su victoria sin sustos. La última posesión, con James y el propio Strazel pasándose el balón varias veces en situaciones límite, evidenció que el Valencia estaba mareado del todo y ahora luce un balance de 2-3 en la tabla; mientras, el Monaco va 3-2.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AS MONACO, 90 - VALENCIA BASKET, 84 (57-37, al descanso).

--EQUIPOS.

AS MONACO: James (9), Strazel (14), Diallo (16), Blossomgame (8) y Theis (10) --quinteto inicial--; Okobo (4), Mirotic (15), Hayes (6), Tarpey (-) y Nedovic (8).

VALENCIA BASKET: De Larrea (7), Moore (2), Taylor (6), Reuvers (10) y Pradilla (5) --quinteto inicial--; Puerto (13), Sako (3), Thompson (10), Badio (18), Costello (6) y Montero (4).

--PARCIALES: 27-22, 30-15, 14-25 y 19-22.

--ÁRBITROS: Hordov, Shemmesh y Kowalski. Eliminaron por faltas personales a De Larrea en el Valencia Basket.

--PABELLÓN: Salle Gaston Médecin.