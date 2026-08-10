Monbus será el servicio oficial de autobuses de las selecciones españolas este verano - FEB

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa gallega de transporte por carretera Monbus será el servicio oficial de autobuses de las selecciones españolas absolutas de baloncesto durante este verano, poniendo sus vehículos a disposición de los equipos nacionales para sus desplazamientos durante el mes de agosto en su preparación y partidos.

Esta colaboración, la primera entre Monbus y la Federación Española de Baloncesto (FEB), permitirá a la selección femenina y a la selección masculina contar con autobuses de la compañía durante sus respectivas actividades de este mes.

La selección femenina utilizará el autobús oficial de Monbus durante su gira de preparación para la Copa del Mundo de Alemania. El equipo dirigido por Miguel Méndez realizará sus entrenamientos y partidos en Madrid y Zaragoza durante el mes de agosto.

Por su parte, la selección masculina también contará con un autobús de Monbus para sus desplazamientos durante la ventana de clasificación para el Mundial de Doha 2027. El equipo dirigido por Chus Mateo se concentrará en Zaragoza, donde disputará un partido ante Portugal en el Príncipe Felipe el próximo 28 de agosto a las 21.00 horas.