Morales: "Laprovittola se planteará seguir y valorará liderar un proyecto ganador"

Publicado 27/04/2019 11:19:31 CET

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Club Joventut Badalona, Juan Antonio Morales, se ha mostrado optimista en cuanto a la renovación y continuidad del base argentino Nicolás Laprovittola en la 'Penya', que termina contrato a final de esta temporada, ya que cree que valorará más allá del salario el poder liderar un proyecto ganador como el que quiere construir el club verdinegro.

En una entrevista a Europa Press, Morales explicó que la 'Penya' y Laprovittola quieren dar continuidad a su buena relación. "Todo tiene que cuadrar. Por nuestra parte es evidente que queremos que Nico siga, y creo que Nico se planteará el seguir con nosotros", apuntó.

El exjugador cree que el base argentino no contemplará sólo el dinero que pueda recibir en Badalona o en otro equipo, sino que querrá sentirse importante en un proyecto que sea más ganador que perdedor. Y ahí cree que el Joventut puede tener bazas para retener a su estrella.

"Una de las cosas que Nico va a valorar para quedarse con nosotros es qué compañeros va a tener y las opciones de ganar. Creo que Nico no valorará sólo lo económico, sino si podrá liderar un proyecto con opciones de ganar más que de perder. 'Si gano mucha pasta pero pierdo cada noche, no es atractivo'", opinó el dirigente verdinegro.

Y es que hasta el momento, desde que llegó en enero de 2018 como cedido por parte del Zenit de San Petersburgo y contribuyó a la salvación de la 'Penya', la relación entre Laprovittola y el Joventut ha sido, para Morales, de "'win-win'". "Nico es un jugador que nos ha dado mucho, creo que nosotros le hemos ayudado también a recuperar su mejor nivel de baloncesto", aseguró.

"Las dos partes somos conscientes de esta relación, estamos obteniendo frutos y nos gustaría que esto siguiera así. Tengo la percepción de que a Nico también le gustaría que esto fuese así", manifestó Morales.

A su llegada, desde enero de 2018, jugó 17 partidos como verdinegro con un promedio de 16 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes y 2 recuperaciones por encuentro, lo que le valió ser elegido 'MVP' del mes de mayo y fue clave en la racha de victorias que salvaron a la 'Penya' del descenso.

Esta temporada, sus números son de 17 puntos, 6 asistencias, 2 rebotes y 1 robo de media y lidera al equipo en una temporada en la que han disputado la Copa del Rey y están camino del 'playoff' por el título.

Para llegar a ese acuerdo de renovación, la 'Penya' está dispuesta a hacer un esfuerzo económico, siempre que sea razonable. "Los equipos, cuando funcionan, es porque están bien construidos, no funcionan si hay desequilibrios. Ahora Nico es el jugador más importante pero tenemos otros jugadores. No podemos hacer que Nico se lleve el 90% del presupuesto y jugar el resto con juniors, no", apuntó Morales.

"En general, el jugador está dispuesto a hacer un ligero sacrificio para seguir aquí, un esfuerzo, pero no le podemos pedir heroicidades económicas para estar aquí. Tenemos que ser capaces de ponerle sobre la mesa ofertas que le hagan dudar, sabiendo que no podremos igualar lo que le ofrezcan en otros clubes. Pero que no sea una barbaridad más, si hay un dígito a la derecha es imposible", reconoció en este sentido.

Por otro lado, otra figura clave esta temporada para que la 'Penya' esté, de momento y pese a perder ante Iberostar Tenerife esta semana, en acceso al 'playoff', es el técnico, Carles Durán. "Tiene contrato para la temporada que viene y estamos encantados. Le renovamos el verano pasado para dos años, y estamos muy contentos con él y creo que él también está muy contento. Estoy muy tranquilo", se sinceró el presidente sobre su continuidad.