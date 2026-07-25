Muere el expresidente de la FIBA Horacio Muratore a los 74 años

Archivo - Horacio Muratore - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El argentino Horacio Muratore, presidente de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) entre 2014 y 2019 y principal artífice del sistema de competición de 'ventanas', ha fallecido a los 74 años, ha confirmado este sábado el organismo mundial.

"La FIBA lamenta profundamente el fallecimiento de Horacio Muratore, presidente de la FIBA de 2014 a 2019. Muratore estuvo al frente del organismo rector mundial del baloncesto en un momento crucial y emocionante. Principalmente, durante la introducción de un nuevo y transformador sistema de competición en 2017, donde las ventanas internacionales demostraron ser un importante motor de crecimiento para el baloncesto a nivel mundial", señaló FIBA en un comunicado.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, afirmó que Muratore era ""una figura muy querida y respetada". "Deja un legado increíble gracias a su dedicación a nuestro deporte durante tantos años. Le debemos una enorme gratitud por todo lo que hizo por el baloncesto a nivel mundial", explicó.

Entre las principales aportaciones de Muratore se encuentra la introducción de las 'ventanas FIBA' en 2017, un nuevo sistema de partidos de clasificación para el Mundial 2019, inaugurando el formato de competición coincidiendo con la temporada de clubes.

"Muratore desempeñó un papel crucial al guiar a la FIBA durante el difícil período posterior al trágico fallecimiento del secretario general Patrick Baumann en 2018. En un momento de profunda conmoción e incertidumbre para la comunidad mundial del baloncesto, fue fundamental para gestionar la transición de liderazgo y garantizar la estabilidad y la unidad dentro de la organización", destacó FIBA.

Antes de ser presidente de la FIBA, Muratore fue presidente de FIBA Américas de 2009 a 2014 y de la Confederación Argentina de Básquetbol entre 1992 y 2008, con la que celebró el oro olímpico de masculino de Atenas 2004 y el bronce de Pekín 2008. Su trayectoria como jugador se desarrolló en el Tucumán BB, del que luego fue presidente.