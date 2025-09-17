Nace el 'Fantasy FEB' con los jugadores y jugadoras de la Primera FEB y de la Liga Femenina Endesa

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo 'Fantasy' de la Federación Española de Baloncesto (FEB) se puso a disposición de los aficionados para su descarga este martes, para que puedan hacer sus equipos con jugadores de la Primera FEB, segunda división del baloncesto nacional masculino, y con las jugadoras que disputarán la Liga Femenina Endesa, y competir contra otros usuarios, según un comunicado.

"El Fantasy FEB ya es una realidad. Los seguidores de la Primera FEB, de la Liga Femenina Endesa y de sus respectivos clubes pueden disfrutar desde esta temporada del popular juego y gestionar sus propios equipos Fantasy. La app oficial está disponible tanto en Google Play (Android) como en la App Store (iPhone)", informó la FEB.

Para jugar, los usuarios deben registrarse previamente y verificar la dirección de correo electrónico. Tras esto, podrán seleccionar en qué liga quieren jugar y empezar a armar el equipo. Con 100 créditos iniciales, los 'fans' pueden elegir 10 jugadores y un entrenador.

Para montar el equipo, seleccionarán un quinteto titular y un sexto integrante, que junto al entrenador aportarán el 100% de la puntuación que acumulen al equipo. Los cuatro miembros del banquillo, por su parte, sumarán el 50%. El mercado de fichajes se abre al finalizar cada jornada y se cierra justo antes del inicio de la siguiente. Cada jugador puede realizar hasta cinco fichajes por jornada.

Además de competir automáticamente en la Liga General, los usuarios del Fantasy FEB pueden unirse a las distintas Ligas Públicas o crear su Liga Privada con amigos. Esta última modalidad ofrece la opción de jugar en el Modo Clásico de Clasificación o bien de elegir el Modo Cara a Cara, en el que los usuarios se retan directamente en un partido de uno contra uno.