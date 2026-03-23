Nadia Fingall continuará con el Casademont Zaragoza la temporada 26-27

Nadia Fingall (7) intenta taponar un lanzamiento en un partido del Casademont Zaragoza - FEB

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pívot estadounidense Nadia Fingall continuará formando parte de la plantilla del Casademont Zaragoza en la próxima temporada 2026-2027, después de haberse consolidado como una pieza importante en el juego interior del equipo de Carlos Cantero, según confirmó este lunes el conjunto aragonés.

Fingall aterrizó el pasado verano en el Casademont Zaragoza donde "se ha consolidado como una pieza fundamental dentro del juego interior 'rojillo'", remarcó el club." A lo largo de esta temporada, sus actuaciones han sido clave para que el equipo compita al máximo nivel, aportando solidez en el rebote, consistencia ofensiva y una intensidad defensiva que marca el carácter del grupo en los momentos importantes, pura rasmia", añadió.

Durante esta temporada, Fingall, que las dos anteriores campañas formó parte del Valencia Basket, está promediando en la LF Endesa con el conjunto zaragozano 9,1 puntos, 5,8 rebotes y 1,2 asistencias, y una valoración media de 12,2 créditos.

"Más allá de su rendimiento sobre la pista, Nadia representa algo todavía más valioso para el vestuario. Es una jugadora muy querida por sus compañeras y su liderazgo silencioso, basado en el trabajo constante y el ejemplo, ha sido determinante para fortalecer la identidad del equipo durante toda la temporada, especialmente en encuentros exigentes donde su presencia ha ayudado a mantener el equilibrio y la confianza colectiva. Casademont Zaragoza seguirá contando con una jugadora que encarna la rasmia tanto dentro como fuera de la pista", sentenció el club aragonés.