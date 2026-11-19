Archivo - Maksim Salash, en un calentamiento. - Cyril Lestage / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Monbus Obradoiro ha anunciado este jueves de forma oficial el fichaje del jugador bielorruso Maksim Salash, ala-pívot de 30 años y 2,06 metros de estatura, en busca de añadir "experiencia y versatilidad" a un equipo "que continúa perfilando su plantilla".

Así se expresó el club compostelano en un comunicado. "El ala-pívot bielorruso aterriza en Santiago tras una trayectoria internacional que incluye experiencia en la Liga Endesa y la Eurocup, además de una destacada última campaña en el baloncesto griego con el Maroussi", subrayó la nota.

El texto destacó su "amplia trayectoria en el baloncesto europeo y experiencia en diferentes competiciones del continente". "Ha desarrollado buena parte de su carrera lejos de su país natal, pasando por ligas como la española, la francesa, la rusa y la griega", apuntó el Obradoiro.

"Su recorrido incluye también participación en competiciones europeas como la Eurocup. Entre los equipos que ha defendido destacan el San Pablo Burgos, el BC Nizhny Novgorod y el JL Bourg-en-Bresse. Su última etapa tuvo lugar en el Maroussi griego, con el que disputó la temporada 2025-26", resumió el mismo comunicado de prensa.

"Allí firmó una media de 12,5 puntos y 5,8 rebotes en 26,8 minutos por encuentro, participando en 23 partidos de liga regular. En la presente temporada acumulaba 7,3 puntos y 4,7 rebotes de media", señaló el texto.

"Su polivalencia en ataque, con recursos para hacerse fuerte cerca del aro y aportar también desde el perímetro, junto a su capacidad reboteadora, permitirá al Obradoiro incorporar nuevas alternativas a su juego interior. Salash aportará así experiencia y versatilidad a un equipo que continúa perfilando su plantilla", concluyó el comunicado.