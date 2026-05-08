El Obradoiro culmina su caza al Coruña y logra el ascenso directo a la Liga Endesa

Un lance del partido entre Monbus Obradoiro e Inveready Gipuzkoa. - MONBUS OBRADOIRO

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Monbus Obradoiro se ha proclamado este viernes campeón de la Primera FEB al término de su liga regular tras 34 jornadas, culminando una caza de meses al Leyma Coruña hasta amarrar ese liderato y lograr el ascenso directo a la Liga Endesa, conformándose los coruñeses con buscar el mismo premio por vía indirecta mediante los 'playoffs'.

Gracias a su resultado de 85-68 contra el Inveready Gipuzkoa, cuajado después del descaso, el Obradoiro abrochó de forma definitiva su estatus de líder con un registro de 28 victorias y cuatro derrotas, y con el decalaje de puntos particular ganado al Coruña. En cambio, también con balance de 28-4, el equipo herculino se quedó con la miel en los labios.

Esta 34ª y última jornada dejó otra derrota del Movistar Estudiantes, que lleva semanas en mala racha, en esta ocasión por 77-70 en su visita al Flexicar Fuenlabrada. Aun así, los colegiales ejercerán como segundos cabezas de serie durante los 'playoffs' por haber conquistado la Copa España este curso y se cruzarán en cuartos de final con el HLA Alicante.

El Coruña será tercer cabeza de serie y, al igual que el Estudiantes en su serie, tendrá el factor cancha favorable durante su eliminatoria ante el Hestia Menorca. Quien venza ese cruce se enfrentará en la ronda siguiente al vencedor del duelo entre Súper Agropal Palencia y Flexicar Fuenlabrada, con ventaja de campo en este caso para los palentinos.

Por último, Gipuzkoa Basket y Alimerka Oviedo vivirán 'a priori' el cruce más reñido, con factor cancha a favor de los donostiarras, si bien el equipo carbayón ha mostrado buena cara esta primavera. El que salga vencedor de ese 'playoff' se medirá luego al Estudiantes o al Alicante.