Odom: "Solo puedo comparar la pérdida de Kobe con la de mi hijo"

El exjugador estadounidense Lamar Odom, que fue compañero de equipo de Kobe Bryant durante siete temporadas, ha explicado que solo puede "comparar" la pérdida de su "hermano" con la de su hijo de apenas seis meses hace unos años, lamentando que su muerte ha llegado "demasiado pronto".

"Dios se ha llevado a mi hermano demasiado pronto. Sé que he pasado por mis propias cosas en la vida tomando drogas y no siendo bueno conmigo mismo. Cuando estuve en coma, si Dios hubiera venido a mí y me hubiera dicho que si me llevaba perdonábamos a Kobe, preferiría que eso hubiera sucedido", aseguró Odom en un mensaje en sus redes sociales.

"Por supuesto, cualquiera que conozca mi historia sabe que he sufrido muchas pérdidas, pero la única pérdida con la que puedo comparar esto es cuando perdí a mi hijo", añadió el exjugador de los Lakers. "Nuestra relación no era padre/hijo, era más como si él fuera un maestro y yo fuera su hermano. Me alegro de poder ser el ying para tu yang en lo que respecta al vestuario. Fue un placer", se despidió de su amigo.

Sobre cómo recibió la noticia del fatal accidente de helicóptero, Odom explicó que no pudo ni "recuperar el aliento" al enterarse. "Solo sabía que si estaba en un accidente de helicóptero él sería el que sobreviviera. De alguna manera habría saltado y aterrizado sobre sus pies", dijo.