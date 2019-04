Pablo Laso: "La defensa a Calathes debe ser labor del equipo"

Publicado 18/04/2019 17:33:42 CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, dio claves a mejorar de cara al segundo encuentro ante el Panathinaikos este viernes, en los 'playoffs' de la Euroliga, después de apuntarse el miércoles el primer partido, como "el rebote, la defensa uno contra uno" o el acierto en el triple, al tiempo que insistió en que la defensa a Calathes es una "labor de equipo".

"Estamos contentos por la victoria. Fue un partido muy competido y disputado. Tuvimos la sensación de igualdad en el juego y nos costó romper el partido. Ellos no dejaron de luchar y tuvieron momentos de acierto. Cogieron una ventaja de hasta seis puntos, pero el equipo reaccionó bien", indicó este jueves ante los medios, en la previa al segundo partido de la serie en el WiZink Center.

Laso hizo pequeño resumen de lo que necesitan mejorar con respecto al primer asalto, el cual dominaron pero tuvieron que sufrir para sentenciar después de perder el control en los últimos minutos. "Hay que mejorar algunos aspectos del juego. Hicimos cosas bien, otras regular y otras mal, y esas son las que tenemos que corregir", dijo.

"El rebote, la defensa uno contra uno, el ritmo y el tener mejor porcentaje desde la línea de tres son aspectos a mejorar para poder ganar. El de mañana es otro encuentro y tenemos que jugar mejor que en el primer partido. Los jugadores están cansados, pero les veo a todos bien", añadió.

Además, el técnico de los blancos se refirió a la estrella rival, un Calathes que fue controlado por su equipo hasta que irrumpió en el último cuarto y muy cerca estuvo de dar la victoria a los griegos. "En la defensa a Calathes tenemos que pensar que a un jugador no se le puede parar con otro jugador, sino que debe ser labor del equipo. Calathes genera mucho juego, puntos, asistencias e incluso rebotes. De alguna manera si te mata, algo estamos haciendo mal", afirmó.

Laso se refirió a sus quejas el miércoles por la no utilización del 'instant replay'. "Las normas están como están y los árbitros deciden cuándo van a verlo y cuándo no. Mi obligación cuando veo una injusticia es decírsela al árbitro. El árbitro comete errores al igual que los entrenadores y jugadores. Hay personas que están a favor del instant replay y otras que no, porque se hace muy largo el partido. Yo prefiero que los árbitros acierten siempre, pero eso es imposible", dijo.