Pablo Laso: "No vas a poder arreglar un examen si no has estudiado antes"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, reconoció que "puede ser" que exista la sensación de que su equipo eleva su nivel cuando llegan citas como la de la Copa del Rey, como se pudo comprobar en su victoria de cuartos ante el Valencia Basket, pero recordó que "no vas a poder arreglar un examen ese día si no has estudiado antes".

"Puede ser y parece así desde fuera, pero llegar a estos momentos es como con un examen, si no has estudiado antes no lo vas a poder arreglar ese día. Creo que hay que darle valor a todo el trabajo de la temporada", aseguró Pablo Laso en rueda de prensa.

El vitoriano reconoció que "ganar siempre da confianza". "Las victorias en el deporte te generan confianza en saber que estás haciendo bien el trabajo. Estoy tranquilo porque desde el principio he transmitido que el equipo estaba bien para la Copa", indicó.

El preparador madridista recalcó que el partido ante el Valencia Basket "fue bastante completo", pero no sabe si el mejor de la temporada. "Creo que hemos tenido muy buenos partidos, pero cuando llevas 'cuarenta y tantos' en un año es difícil decir en cual estás mejor o peor", subrayó.

Laso también pidió valorar que el equipo lleve ocho semifinales coperas consecutivas. "Eso significa que hay continuidad en el equipo, en el proyecto y en la idea, y sobre todo en una competición tan especial, donde es una final cada día. Esto habla muy bien del equipo", remarcó.

Sobre el Lenovo Tenerife, advirtió que sólo vio "un poco" de su cuarto de final ante el Hereda San Pablo Burgos. "Es un equipo que ya conocemos y son reconocibles. Lleva tiempo junto y tiene el 'pick and roll' famoso de Marcelinho y Shermadini, a Fitipaldo, su porcentaje de tres puntos que ante el Burgos fue muy alto. Es un equipo muy completo y le tenemos mucho respeto por su trayectoria en las últimas temporadas", apuntó.

El técnico del Real Madrid aclaró que Usman Garuba podría haber jugado ante el Valencia Basket, pero que era "absurdo meter a alguien que no está al cien por cien", aunque no confirmó si el ala-pívot estará ante los de Txus Vidorreta.

También elogió a Gabriel Deck, "un jugador muy completo y al que cada vez le ves más aplomo en todas las situaciones ofensivas y defensivas" y al base Carlos Alocén. "Ha cumplido 20 años y tenemos mucha confianza en él. Va a ser un 'crack', pero necesitaba su tiempo de adaptación y más en la posición de base", advirtió.

"Cuando llevas diez años con un jugador como Felipe, entiendo que me mire y sepa lo que pienso. Siempre he tenido mucho respeto por él desde el primer día que llegué. Ha dado mucho al Real Madrid y al baloncesto español, es un referente, y el hecho de que siga jugando, pese a que 'no tiene nada que demostrar', habla muy bien de él. Sirve de ejemplo para todos, suma siempre y valoro muchos aspectos que hacen que sea el capitán", sentenció sobre el veterano pívot cordobés.