Pablo Laso: "La única forma de aprender a ganar es haber sufrido derrotas"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Pablo Laso tiene claro que "la única forma de aprender a ganar" es sufriendo "derrotas" y reiteró que se lo pasó "muy bien entrenando" al Real Madrid, un equipo donde en su once años logró que se creyera en "una idea" y que "transmitió mucho a la gente y fue muy querido".

"Cuando llegué perdimos la Supercopa con el Barça y un día hablando con un jugador me dijo que siempre perdíamos contra ellos y le dije que tenía que perder para aprender a ganar. Siempre intenté que el camino no nos desviara del foco final y hacer ver a los chicos que tiene que haber una continuidad para lograr el éxito, pero muchas veces la única forma de aprender a ganar es haber sufrido derrotas", comentó Laso en la presentación de su libro 'Ganar para contarlo'.

El vitoriano dijo que el entrenador del Real Madrid a veces tiene que "recibir críticas", pero que eso va con el cargo. "Me lo he pasado muy bien entrenando al Real Madrid y siempre he pensado que todas las cosas que me dijeron en 11 años nunca eran personales, eran contra el entrenador del Real Madrid, nunca contra mí", recalcó.

Sobre su trato con los jugadores, confesó atenderlos "más que a sus hijos", pero que es su forma de estar "conectados" y conseguir lo mejor de cada uno. "Me gusta que noten de verdad mi atención y que me preocupo por ellos. Muchas veces el hecho de saber que les escuchan hace que se relajen y den más de sí mismo", confesó el técnico.

Laso destacó su primer título con el conjunto madrileño, la Copa del Rey de 2012 ante el FC Barcelona, ya que fue "muy especial" por lo que significaba. "He ganado Euroligas, he ganado Ligas, Supercopas, pero para mí fue muy importante porque creo que era muy importante para el equipo ganar así, por eso para mí es más especial", reconoció el exjugador.

Además, no quiso "hacer sangre" sobre el tema de su salida del Real Madrid porque sería "absurdo" y que una vez terminó esa etapa "se acabó todo". "En el libro lo que va a interesar a la gente es leerlo y valorar los 11 años, no mi salida, de eso ya se hablado mucho y no voy a entrar en hacer un libro sobre ella", remarcó.

En cuanto a la derrota por 3-0 del Real Madrid ante el Barça en la final de la Liga Endesa, aseguró que "no" le sorprendió ya que fueron tres partidos "muy igualados" y dejó claro que el ser campeón de Euroliga no significa "que vayas a ganar el día siguiente". "Ganar la Euroliga no te regala nada, eres campeón de Europa, has hecho mucho, pero no significa nada y tienes que seguir trabajando", apuntó.

De todos los jugadores que entrenó en su etapa en el equipo blanco, Laso destaca por encima de todos a Rudy Fernández, un jugador "especial". "He tenido la suerte de haber entrenado a Doncic, 'Chacho' (Rodríguez), Llull y muchos más, pero Rudy tiene algo, tiene una visión de juego y una forma de ser perfecta. Siempre digo que ha tenido muy mala suerte con las lesiones y pudo haber tenido una carrera magnifica", argumentó.

Ahora, su próximo paso es el Bayern de Munich, un proyecto que pese a lo ambicioso que es no ha llegado y le ha dicho "gasta lo que quieras", ya que él cree que el deporte "no es solo dinero". "Yo lo que aspiro con el Bayern es que la gente valore y respete al equipo, ya que es una entidad reconocida a nivel mundial, que quiere llegar a ser reconocida en el baloncesto", opinó.

"Si pienso que con el Bayern de Múnich el año que viene voy a jugar en la NBA y vamos a ganar la NBA, te diría, pues no, pero en el Bayern tenemos una gran oportunidad por seguir creciendo como un club, que es para mí lo más importante", subrayó, resaltando que su objetivo es "ser competitivo" en todas las competiciones.

Finalmente, en el tema de la salida de Nikola Mirotic del Barça, consideró que 'el timing' "no es el adecuado" y que en la final de la Liga Endesa ha demostrado "ser un gran profesional"."A Mirotic claro que le entrenaría, es un 'jugadorazo' y ha jugado a un nivel espectacular, pero con lo que le paga el Barça no podría ficharlo", concluyó.

UN LIBRO PARA CONTAR COMO LOGRÓ HACER UN REAL MADRID "MUY RECONOCIBLE"

Pablo Laso presentó este jueves su libro 'Ganar para contarlo', escrito junto al periodista Faustino Sáez, con prólogo del base esloveno Luka Doncic y editado por la revista 'Gigantes'. En el libro repasa sus once años en el Real Madrid, "contando el transcurso de una época, cómo cambian jugadores, los objetivos y cómo el equipo acaba creyendo en una idea y en un estilo que le hizo ser muy reconocible".

El vitoriano admitió que se ha dejado "muchísimas cosas" por contar, tras once años dirigiendo a los madridistas, y que le daría incluso para "una enciclopedia". "Hay muchas que me he dejado, algunas muy graciosas, algunas duras", puntualizó.

En el libro, tampoco se para a contar "días concretos", sino que trata de reflejar todo lo sucedido durante su trayectoria en la que su equipo fue una referencia. "Yo intento que la gente vea la trayectoria y lea en el libro un tiempo en el que el Real Madrid transmitió mucho a la gente y fue muy querido. He intentado seguir esa historia", manifestó.