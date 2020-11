Pablo Laso: "Como el viernes juega 'Facu', me importa cero"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "contento" tras ver el "partido más sólido durante 40 minutos" de su equipo, en una victoria (79-63) ante Maccabi donde lució una vez más Facundo Campazzo, cuyo destino se acerca a la NBA, un tema que le sigue preocupando "cero" ya que "el viernes juega".

"Ha sido uno de nuestro mejores partidos de la temporada. La sensación defensiva muy buena, muy pocos errores. Hemos movido bien el balón. Sabíamos del peligro de Maccabi", dijo en rueda de prensa tras la novena jornada de la Euroliga celebrada en el WiZink Center.

El técnico blanco fue preguntado por el futuro de Campazzo, quien este fin de semana podría llegar a la NBA en el mercado de agentes libres. Para Laso, el tema, como en la previa, le sigue preocupando "cero" ya que de momento es seguro que estará ante Fenerbahce este viernes. "El viernes juega, como el viernes juega, me importa cero. Le he visto jugar mucho mejor, no son los mejores partidos del 'Facu'", apuntó sobre el argentino.

Por otro lado, Laso se refirió a Gabriel Deck. "Sabíamos que era un partido que podía crecer mucho, que podía ser determinante. Después de la lesión siempre es complicado volver a entrar y ha hecho un gran partido", afirmó.

"Ha sido un partido bastante completo, nuestro partido más sólido durante 40 minutos. La evolución del equipo es normal, el equipo tiene que ir conociéndose. La entrada y salida de jugadores después de la Supercopa te va molestando. El equipo va mejorando pero siempre aspiramos a seguir creciendo", terminó.