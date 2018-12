Actualizado 20/12/2018 20:43:35 CET

El Panathinaikos OPAP ha anunciado este jueves el cese de su hasta ahora entrenador, Xavi Pascual, debido a la mala racha de resultados que ha llevado al equipo a estar fuera de la zona de 'playoffs' de la Euroliga en estos momentos.

"El Panathinaikos cesa a Xavi Pascual, un excelente hombre y un profesional. La administración ha acordado con el señor Pasqual que la mejor solución para el equipo es dividir sus caminos de manera amigable", señaló la entidad en un comunicado.

Además, agradecen a Pascual de corazón lo que ha estado ofreciendo al equipo durante sus dos años en el cargo, y le desean una buena "continuación de su carrera". "Siempre será amigo de nuestra asociación", aseguró el Panathinaikos.

Tras su marcha del FC Barcelona, equipo en el que conquistó la segunda y última Euroliga de la entidad en la 'Final Four' de París 2010, tomó las riendas de otro histórico del baloncesto europeo y logró éxitos como dos Ligas y una Copa griegas.

No obstante, no pudo llevar a los verdes a ninguna 'Final Four' y, en esta temporada, su tercera al frente del equipo, ha sido despedido con el Panathinaikos en décima posición tras haber ganado sólo uno de los últimos cinco partidos, siendo la última derrota un 89-68 ante el Real Madrid.

Según fuentes de la cadena ESPN, el relevo del técnico catalán sería el afamado preparador estadounidense Rick Pitino, uno de los entrenadores más reputados del baloncesto norteamericano.