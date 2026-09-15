Pau Gasol y la Supercopa de Euroliga: "Todo lo que sea innovar también crea un nuevo interés"

Archivo - Pau Gasol en una imagen de archivo durante su torneo de golf solidario - Irina R. Hipolito/Afp7 / Europa Press - Archivo

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)

El exjugador español de baloncesto Pau Gasol admitió que en los últimos meses ha visto "mucho movimiento" en Euroliga, con un Chus Bueno que ha estado "muy activo" desde su llegada al puesto de CEO de la máxima competición continental, y admitió que no ve mal el lanzamiento de la nueva Supercopa porque "todo lo que sea innovar también crea un nuevo interés".

"Hay mucho movimiento (en la Euroliga), pero todo lo que sea proactividad, innovar, probar cosas, salir un poco de lo tradicional y ver qué funciona, qué no funciona, también crea un nuevo interés y hay que innovar en un mundo tan cambiante, tan competitivo también para la atención de la gente, de los aficionados", señaló Gasol a los medios

El doble ganador del anillo de la NBA sabe que a los aficionados al baloncesto "hay que darles alicientes y cosas nuevas también", y recalco el trabajo del español Chus Bueno desde que fue elegido CEO de Euroliga. "Ha estado muy activo desde que ha tomado este nuevo rol como director general de Euroliga y a ver qué sucede también en los próximos meses con todo el tema de Europa", advirtió.

Por otro lado, sobre la Supercopa Endesa que también se disputa este fin de semana, la ve "siempre interesante", aunque "quizá llega pronto en la temporada". "Siempre ha sido así y es un torneo que te marca también quien está un 'poquito' más en forma al principio de temporada. Es el primer gran torneo del año y a ver cómo responden los equipos, pero siempre es divertido e interesante de ver", indicó Gasol.

El de Sant Boi tiene "gansa de ver quién gana y todos los cambios que ha habido en todos los equipos", entre ellos un Barça que "es un equipo completamente renovado". "El Valencia Basket también ha hecho muchos cambios y el Real Madrid también, que aunque no está en la Supercopa va a estar siempre ahí arriba durante todo el año", expresó.

Gasol está expectante de ver "cómo maneja el equipo y el proyecto" en el Real Madrid su nuevo entrenador, Pedro Martínez, y tiene claro que la liga española tiene "siempre alicientes". "Empieza la temporada, temporada nuevas, retos nuevos, no hay que dar nada por sentado, no hay garantías y hay que ganárselo todo", sentenció.