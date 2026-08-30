Paula Ginzo permite a España volar invicta al Mundial

Zhang Ziyi intenta una canasta ante Awa Fam en el España-China de preparación para el Mundial 2026 - ALBERTO NEVADO/FEB

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto cerró este domingo su preparación para el Mundial de Alemania que arranca en unos días sin perder ninguno de sus partidos amistoso después de batir en el Pabellón por 72-71 a China, actual subcampeona del mundo, tras una prórroga y una canasta final de Paula Ginzo.

La actual subcampeona de Europa sudó para mantener su invicto en esta gira 'Volvemos a soñar' después de tener su partido más competitivo de estas semanas ante un rival que plantó cara y que se agarró a su pívot de 2,20 metros, Zhang Ziyi, autora de 22 puntos y 12 rebotes, y cuya presencia en la pista varió siempre las cosas en los dos lados y a los dos equipos.

España tuvo un enfrentamiento en Zaragoza de mucho nivel ante un combinado asiático que le exigió cosas diferentes, con jugar durante muchos minutos contra una defensa en zona. En esa tesitura, el triple que también había funcionado hasta ahora, no fue esta vez la solución (8/30) en un choque que tuvo cinco minutos de propina y que ganaron las de Miguel Méndez con una canasta casi sobre la bocina de Ginzo y donde tuvieron sus primeros minutos las WNBA Awa Fam y María Conde y donde la más acertada fue Mariona Ortiz (13 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias).

La selección arrancó bien y tomó la iniciativa en el marcador ante una China que cometió demasiadas pérdidas de balón, pero que aún así se benefició del poco acierto de las locales, por delante (18-12) tras los primeros diez minutos y con Zhang Ziyi sin ser todavía más decisiva.

Un '2+1' de la capitana Alba Torrens lanzó por primera vez a las españolas en el marcador (25-16), una ventaja que se perdió rápidamente porque las chinas no se dejaron llevar y e igualaron las cosas con un parcial de 0-8 (28-28). La subcampeona de Europa se rehizo y logró llegar al descanso por delante (35-32).

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Miguel Méndez salió espeso en ataque y le costó un mundo hacer canastas. China lo aprovechó para igualar y, con Zhang Ziyi haciendo daño, para ponerse por delante con una ligera ventaja (38-43). El seleccionador llamó al orden, sus jugadores escucharon y la respuesta fue un 9-1 que devolvió la delantera a las locales (47-44).

España afrontó la diez minutos finales por delante (48-45) y la vuelta de los triples, con Andrea Vilaró y María Conde, puso la victoria cerca con su mayor diferencia (57-45). Pero China no se rindió y con Ziyi de nuevo apareciendo igualó (59-59) tras cuatro puntos seguidos de la pívot.

A partir de ahí, el equilibrio se mantuvo y China logró forzar la prórroga con una penetración de Shuyu (63-63). En los cinco minutos extra, el combinado nacional abrió una pequeña brecha, pero de nuevo la vuelta de la mejor jugadora visitante varió las cosas. Dos puntos de Ziyi le dieron la ventaja a China (70-71) a falta de 24 segundos, pero la victoria fue para las españolas con un ataque final culminado por una Ginzo que llevaba 1/11, pero que no perdonó desde una esquina.