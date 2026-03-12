Pedro Martínez: "La diferencia en los últimos minutos del segundo cuarto nos ha pesado mucho"

Pedro Martinez, head coach of Valencia Basket gestures during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on March 12, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha afirmado que "la diferencia" en el marcador lograda por el Real Madrid "en los últimos minutos del segundo cuarto", durante su enfrentamiento de este jueves en la jornada 31 de la fase regular de la Euroliga, les había "pesado mucho mentalmente".

"Hemos hecho una primera parte, excepto los dos últimos minutos, competitiva. La diferencia que nos han cogido en los últimos minutos del segundo cuarto nos ha pesado mucho mentalmente y sobre todo en el tercer cuarto hemos jugado con un poco de ansiedad", declaró Martínez en rueda de prensa desde el Movistar Arena de la capital de España.

"Una cosa es jugar rápido, que eso está muy bien, y otra con precipitaciones por intentar recuperar rápido la pelota. Y ellos nos han metido muy bien en esa dinámica", agregó al respecto. "Luego ha sido un 50%-50%. El primer 50 es su calidad para tirar de tres puntos", elogió a varios de los jugadores merengues. "Y el otro 50 ha sido nuestra defensa de sus tiradores, que claramente lo podemos hacer mejor", matizó.

En ese sentido, volvió a decir que la primera mitad del encuentro había estado reñido. "Estábamos en el partido haciendo las cosas sufriendo porque hemos fallado muchos tiros cerca de canasta, y no solo por la presencia de Tavares", se refirió al espigado pívot caboverdiano.

"Pensábamos que teníamos un equipo competitivo, pero que normalmente nuestra clasificación no fuese tan buena como es ahora mismo. Estamos en una competición muy igualada; en la cual, si consigues sacar partidos como los hemos sacado nosotros, te permite estar arriba. Pero esa igualdad te permite no dar nada por hecho", acabó el técnico 'taronja'.