Pedro Martínez, entrenador del año en la Euroliga

Archivo - El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ante el Barça en el Palau Blaugrana. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, fue elegido como ganador del trofeo Alexander Gomelskiy, que reconoce al entrenador del año en la Euroliga, de la temporada 2025-26, superando a Tomas Masiulis (Zalgiris), Georgios Bartzokas (Olympiacos) y Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe), ganador del año pasado.

De esta forma, Pedro Martínez, según el comunicado del club 'taronja', se convierte en el primer entrenador de Valencia Basket que se lleva este reconocimiento en la máxima competición continental y en el cuarto técnico español que lo logra después de Xavi Pascual (2009-10), Pablo Laso (2014-15 y 2017-18) y Chus Mateo (2023-24). En total, 14 entrenadores han sido distinguidos con este galardón desde su creación en la campaña 2004-05.

Bajo la dirección de Pedro Martínez, Valencia Basket alcanzó la segunda posición en la tabla al finalizar la Liga Regular, su mejor clasificación histórica en esta primera fase de la competición, con un balance general de 25-13, un 65,8% de victorias, de las cuales 16 fueron en el Roig Arena total (84,2%) y 9 a domicilio (47,4%). Además, fue el equipo más anotador de la Euroliga en la fase regular con 90,9 puntos convertidos de media por partido.

En el 'Playoff' de la competición -el segundo que disputa en su historia-, se enfrentará en cuartos de final al ganador del 'play-in' que enfrenta al Panathinaikos y el AS Monaco, y contará por primera vez con el factor cancha a favor, en los partidos del 28 de abril y el 30 de abril, ambos programados para las 20.45 horas, y en un hipotético quinto encuentro de la eliminatoria.