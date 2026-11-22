Archivo - Pedro Martínez, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español del Real Madrid, Pedro Martínez, se convirtió este domingo en el técnico con más partidos dirigidos en la era ACB, al sumar 1.112 y superar a Aíto García Reneses.

El preparador catalán culminó un récord histórico que podrá seguir engordando, tras el duelo de este domingo ante el Asisa Joventut, precisamente su primer equipo en la competición, en el Movistar Arena de Madrid.

El técnico catalán de 65 años debutó como primer entrenador en la 'Penya' el 8 de marzo de 1990 cuando tenía 28 tras relevar a Herb Brown, de quien había sido ayudante. Se estrenó con un triunfo ante el CAI Zaragoza por 100-84 en el antiguo Pavelló Ausiàs March y terminó aquella temporada con la conquista de la Copa Korac ante el Scavolini Pesaro de Sergio Scariolo.

Pedro Martínez ha recorrido los banquillos de 12 clubes diferentes de la Liga Endesa, una cifra de récord que comparte junto a otro técnico de gran longevidad, Luis Casimiro, siendo sus mejores números de victorias con Valencia Basket y Baskonia, mientras que con los blancos de momento no ha perdido en la competición doméstica.

El reto que atraviesa ahora el entrenador del Real Madrid es el de convertirse en el primer técnico en clasificar a ocho equipos diferentes para al menos una edición de Play-off. El 'Top 5' de entrenadores con más partidos en la ACB lo completan Luis Casimiro, Txus Vidorreta y Manel Comas.