Pedro Martínez: "Estoy muy contento con los jugadores y la mentalidad que tienen"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pedro Martínez. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, ha comentado este jueves tras la victoria ante Partizán en Euroliga que está "muy contento" con sus jugadores y su "mentalidad", que desde el calentamiento notó que estaban "muy responsabilizados" y que le ha gustado mucho "la comunicación dentro de la cancha".

"Estoy muy contento con los jugadores y la mentalidad que tienen. Hoy estaban muy responsabilizados, aunque necesitamos un poco más de continuidad en el juego. En la segunda parte ha habido muy buenas acciones de equipo. Me ha gustado mucho la comunicación dentro de la cancha", afirmó el entrenador del Real Madrid tras la victoria en Euroliga ante el Partizán (86-76).

Martínez destacó que "está muy bien que el partido tenga dificultades" y que el equipo haya sabido "sobreponerse". "A veces eso es mejor que ganar de manera clara. Superar adversidades es muy positivo. No todo va a venir siempre de cara y estas experiencias pueden ser importantes para el futuro", apuntó.

Una victoria que el técnico catalán considera "importante" para poner fin a la racha de derrotas. "Hemos hecho muy buena primera parte, pero en la segunda no hemos conseguido mantener el ritmo porque ellos han mejorado y nos está costando tener continuidad en básicos del juego. Iremos mejorándolo aunque no todo lo rápido que nos gustaría", analizó.

"La defensa ha sido clave, especialmente en la primera parte. Hemos estados muy bien tapando las líneas de pase, metiendo manos con intensidad y cerrando el rebote. La primera parte nos ha dejado buenas sensaciones tanto en ataque como en defensa", explicó el entrenador del Real Madrid.

Por último, ante su debut en Euroliga como local con el Real Madrid, señaló que intenta darle a todos los partidos "la misma importancia y preparación". "Ya jugamos aquí en la primera jornada de la ACB ante Unicaja. Las sensaciones son buenas, porque en los momentos de dificultad la afición nos ha apoyado", concluyó.