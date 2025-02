Pedro Martínez: "No es una sorpresa, aquí todos los equipos hacen las cosas bien"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha destacado que el Dreamland Gran Canaria "es un muy buen equipo" y que "está haciendo una buena temporada", y que en la Copa del Rey de baloncesto igualmente "todos los equipos hacen las cosas bien", tras la derrota 'taronja' por 79-65 frente al equipo 'pío-pío' en cuartos de final.

"No es que nos hayan sorprendido, sino que en aspectos del juego han sido mejores. No es una sorpresa, porque una sorpresa sería si no lo esperaras; el 'Granca' es un muy buen equipo, está haciendo una buena temporada, y aquí todos los equipos hacen las cosas bien", analizó Martínez este viernes en rueda de prensa desde el Gran Canaria Arena.

"Entonces, lo que tienes que tener es una buena respuesta delante de las dificultades técnicas y tácticas que te vayas encontrando. No hemos sido capaces de encontrarlas, ni en ataque ni en defensa. Nos han metido un 70% en tiros de dos; eso es excesivo, quiere decir que te han matado cerca del aro. Es un resultado a lo mejor físico, un poquito también de reconocer determinadas situaciones que más o menos estaban habladas pero que no han salido", argumentó el técnico del Valencia.

Así, abogó por "analizar el partido" con temple. "Yo al menos ahora no me veo capaz de dar respuesta a lo que han tenido con seguridad. Creo que hay que ver el partido, analizarlo bien y ver en qué hemos fallado y qué podemos hacer mejor, porque está claro que hemos fallado en muchas cosas. Hay que asumirlo y, luego, para analizarlo creo que necesitamos un poco más de tiempo y verlo con calma", aseveró.

Luego subrayó "la táctica, que tiene que ver con el reto, que tiene que ver con ponerte en una línea de pase, con presionar el balón, con hacer faltas...". "Hemos empezado el partido yo creo que sin hacerlas, jugando un poco blandos. Todo eso va primero, la responsabilidad individual de darte cuenta del tipo de partido que es", explicó.

En este sentido, dijo que el base francés Andrew Albicy "sería un poco el ejemplo de un jugador que sin demasiada táctica, más allá de la táctica buenísima que han hecho ellos, pero que sin táctica recupera balones, presiona el balón, se pone para la falta... todo eso". "Creo que todo empieza por ahí, por la responsabilidad individual", aclaró.

"El disgusto es grande, no se puede negar, pero la vida continúa y la competición continúa. También a veces, cuando te pasan estas cosas, te sirve un poco para analizar dónde estás, para ver cosas claras que a lo mejor de otra manera quedan un poquito enmascaradas. Y así también te sirve para analizar, pero no creo que sea ahora el momento, digamos. Pero sí creo que hay que estar a las buenas y a las malas", avisó.

"No podemos estar solamente pensando que cuando las cosas van bien, que qué guapos somos y qué bien hacemos las cosas. Pues cuando las cosas salen mal, hay que asumir todos nuestra responsabilidad y, sobre todo, mirar para adelante. No caer en el desánimo más allá de 24 horas; 24 horas sí que creo que tenemos el permiso, pero luego lo siguiente es mirar hacia adelante y mejorar", insistió Martínez finalmente.