Pedro Martínez: "Hay muchas formas de perder y la de hoy es bastante cruel"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez - MIGUEL HENRIQUEZ / ACB PHOTO

VALENCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró muy tocado por la derrota de su equipo en la semifinal de la Copa del Rey contra el Real Madrid, superados en los últimos segundos ante su público en el Roig Arena, una forma "bastante cruel" de perder.

"Es un momento duro para nosotros, por el desenlace del partido. Cuesta mucho hacer una valoración que no esté marcada por el resultado. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer durante muchos minutos, en máximos de rendimiento", dijo en rueda de prensa.

"Hemos tenido momentos en ataque muy buenos, en defensa muy buenos. Hemos llevado el partido donde queríamos, especialmente en el último cuarto. Al final se te escapa el partido porque el deporte y el baloncesto en particular tiene que hasta que no se acaba pueden pasar muchas cosas. Nos ha salido cruz, momento duro. Estoy muy orgulloso de dos cosas: el esfuerzo de los jugadores, toca animarles, me va a costar, y luego, mis ayudantes son impresionantes. También me sabe muy mal por ellos", añadió.

Un triple de Mario Hezonja destrozó las ilusiones de un Valencia Basket que se vio en la final en 'su' Copa. "Jean (Montero) está como todos, ha sido un disgusto. Hay muchas formas de perder y la de hoy es bastante cruel. Es deporte y todos tienen que recuperarse de esto. Es una prueba que tenemos delante, ver qué respuesta damos a este disgusto que tenemos", afirmó.

"No nos han ganado por el arbitraje, en los últimos minutos han sido mejores que nosotros. Tenemos que comer este veneno y prepararnos para lo siguiente. Es un disgusto más, de muchos que tienes, también tienes alegrías en una carrera. Y es lo que hay, mirando de cara a la derrota. No vamos a estar todo el día hablando de esos segundos. A veces se ganan partidos increíbles y a veces se pierden partidos increíbles, entra dentro de la normalidad. Tenemos todavía muchas cosas que hacer por delante esta temporada", terminó.