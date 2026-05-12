Pedro Martínez: "Es un partido de 50-50 y lo lógico es que se decida al final"

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, durante el segundo partido del 'Playoff' de la Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena de Valencia- Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este martes que el quinto y definitivo partido de la serie de 'Playoffs' de la Euroliga ante el Panathinaikos será un duelo "muy igualado" y que, tras el 2-2 con el que llega la eliminatoria al Roig Arena, considera que ambos equipos tienen las mismas opciones de clasificarse para la Final Four de Atenas.

"Lo lógico es que también sea un partido muy igualado y que, como los cuatro primeros, se decida al final. Con la igualdad que estamos comentando, es un partido de 50-50", señaló el técnico 'taronja' a los medios del club.

Martínez destacó que la serie está respondiendo a la enorme igualdad entre ambos conjuntos, después de que el equipo griego ganara los dos primeros encuentros en Valencia y el conjunto valenciano devolviera el golpe con dos triunfos consecutivos en Atenas.

"Ellos nos ganaron los dos partidos aquí y nosotros les ganamos los dos partidos allí, con diferencias muy pequeñas. Pensar que el partido va a ser de otra manera no es lo lógico", apuntó.

El entrenador del Valencia Basket aseguró que el encuentro se decidirá por "pequeños detalles", tanto tácticos como emocionales o relacionados con el acierto. "Está la táctica, está la personalidad de los jugadores, está ese puntito de inspiración, de suerte... Yo creo que eso es lo que va a decidir el partido", explicó.

Además, avisó del potencial ofensivo del conjunto ateniense y de la necesidad de saber sufrir durante el encuentro. "Panathinaikos es un muy buen equipo, tiene momentos de muchísima anotación, muchísimo tiro exterior y muchos jugadores con capacidad para jugar uno contra uno. Va a haber dificultades y hay que sobreponerse a ellas", manifestó.

Por último, relativizó el factor pista pese a que el duelo decisivo se disputará en el Roig Arena. "El factor cancha está claro que no es muy importante, como se ha visto en la eliminatoria. Incluso diría que los favoritos son ellos porque han sido capaces de ganar dos partidos aquí", concluyó.