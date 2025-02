Peñarroya: "Es una gran decepción, el equipo tendría que haber tenido mejor respuesta"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, calificó de una "gran decepción" la eliminación a primeras de cambio este jueves en la Copa del Rey de Las Palmas a manos de La Laguna Tenerife, al tiempo que confesó que el equipo no tuvo una buena respuesta a la "importante" baja por lesión de Kevin Punter.

"Felicitar a Tenerife. Sabíamos de la dificultad del rival, un equipo con mucha experiencia, si te lleva a su terreno tienes menos opciones. Un partido que empezamos bien, primera parte ofensiva. Nos pasamos bien el balón y anotamos con facilidad", afirmó en rueda de prensa después de caer en cuartos de final en el Gran Canaria Arena.

"No dominamos bien el rebote. En el tercer cuarto empezamos mal, habíamos controlado muy bien el tema de pérdidas y asistencias. Perdemos siete balones en ese cuarto. Sin fluidez en ataque y con problemas en la defensa del pick and roll", añadió.

El técnico culé reconoció la "decepción" de no pasar del primer partido en la Copa, pero no se detuvo a lamentarse. "Es una gran decepción, nos vamos mal porque veníamos con otra intención pero es lo que hay", dijo antes de valorar la lesión de Punter.

El jugador estadounidense dejó el partido en la primera jugada del segundo tiempo y el Barça cayó en picado. "Con la baja de Punter enlazamos varias pérdidas de balón y empiezan a coger la iniciativa Tenerife. Con la primera parte que hemos hecho teníamos que haber pillado más ventaja, pero los partidos duran 40 minutos", afirmó.

"Hago autocrítica, todos tenemos que hacerlo. No es excusa que no esté Punter, una lesión que ya tenía. No se puede dejar de jugar porque no está Punter. Nos merma, es un jugador importante, pero el equipo tendría que haber tenido mejor respuesta", terminó, desvelando que el jugador "está preocupado" y tendrá que hacerse pruebas.