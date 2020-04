'Pepu' Hernández: "Posiblemente no traté a Felipe Reyes todo lo bien que él se merecía"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador nacional de baloncesto José Vicente 'Pepu' Hernández cree que pudo ser injusto con el pívot Felipe Reyes, al que "posiblemente" no trató "todo lo bien que se merecía" en algunos momentos, mientras que tiene claro que actualmente echa de menos entrenar, pero no la competición.

"Yo estoy repasando todas las injusticias que he cometido y lo primero que intenté cuando era un entrenador joven era tratar, que es muy difícil, de no ser injusto, de ser lo más justo posible, pero no lo he conseguido", expresó 'Pepu' Hernández en una charla telemática en 'DAZN' junto a Sergio Scariolo.

En este sentido, se refirió al caso de Felipe Reyes, con el que coincidió en el Estudiantes. "Cuando está todavía jugando a los 40 años reconozco que posiblemente no le he tratado todo lo bien que él se merecía, posiblemente ha jugado menos en algunas ocasiones, posiblemente no he tenido el momento o las dudas de cuándo le tenía que poner y seguro que nos podía haber aportado muchísimo más, tanto a la selección como al primer equipo. Tenemos que ser capaces también de hacer es razonamiento lógicamente", confesó.

Por otro lado, el ahora concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid reconoció que echa de menos "sobre todo lo de entrenar". "Tengo muy claro que no echo de menos la competición, echo de menos el entrenamiento diario, ha sido para mí una obsesión. Cuando tengo pesadillas es que llego tarde al entrenamiento soñando", señaló.

Sobre su gran éxito como seleccionador, el oro del Mundial de 2006, 'Pepu' Hernández está "muy agradecido" porque cree que tuvo "la fortuna de poder estar por allí pero la gente del 80 fueron los que realmente hicieron las cosas bien", admitió.

"Siempre he dicho que hemos estado cometiendo una cierta injusticia porque los del 80 estaban muy bien, pero también estaban Carlos (Jiménez) y Jorge (Garbajosa) y los más jóvenes como Marc (Gasol), Sergio (Rodríguez) o Rudy. Esa comunión de todos nos llevó a hacer cosas muy importantes", añadió el extécnico.

Este consideró a Juan Carlos Navarro como el jugador cuyo talento más le ha marcado y habló también de la figura de Pau Gasol, "un descubrimiento lógicamente". "Yo recuerdo también esas jornadas donde incluso en nuestra concentración previa estábamos tratando de entendernos el uno al otro porque realmente no nos conocíamos. Nos conocíamos como entrenador o como jugador, pero no personalmente y para mí el conocer y reconocer a la persona es fundamental", remarcó.

"Hubo un momento, creo que fue en Singapur, donde acabamos el desayuno y terminamos hablando él y yo un ratito. Esa burbuja estalló y empezamos a relacionarnos, empezamos a entendernos claramente y saber lo que pretendíamos", sentenció el exseleccionador nacional.