Pesic: "Burgos no es una gran sorpresa, tiene mucho talento y calidad"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha asegurado que "no" supone "una gran sorpresa" que el San Pablo Burgos haya avanzado a semifinales de la Fase Final de la Liga Endesa, ya que tiene "calidad, talento y experiencia", y ha explicado que el hecho de que el Real Madrid haya sido eliminado no cambia las ganas que tienen de ganar "un torneo muy extraño y duro".

"Es un equipo muy completo. No es una gran sorpresa, porque tiene un equipo para jugar contra todos los equipos de ACB. Han ganado muchos partidos contra favoritos, y si ganas al Real Madrid y prácticamente casi al Valencia Basket, se tiene que respetar y preparar el partido contra un gran rival. Tiene mucho talento y mucha experiencia; en ataque tiene muy buen equilibrio entre jugadores interiores y exteriores. Tendremos que dar el máximo si mañana queremos ganar", declaró en rueda de prensa.

Además, pidió todo el "respeto" para el cuadro de Joan Peñarroya. "Al Burgos le tenemos todo el respeto, no se juegan semifinales cada día. Para ellos es una nueva oportunidad; tienen calidad, talento, experiencia, saben cómo se juega al baloncesto, tienen su filosofía, que respetamos mucho. Sabemos que nos espera un partido muy duro, pero estamos motivados", indicó.

"Nadie empieza a jugar un partido para perder. Burgos se prepara para ganar el partido, con mucha confianza por los partidos que ha ganado antes. Burgos no es el Real Madrid, Burgos no es el CSKA, Burgos no es el Fenerbahce, pero Burgos es Burgos. Tiene su calidad, su oportunidad", destacó.

Además, el técnico serbio resaltó que los burgaleses saben "cómo pueden competir contra todos los equipos". "El baloncesto no cambia, siempre es importante cómo defiendes, cómo controlas los rebotes defensivos; son las cosas más importantes para controlar el partido. Nosotros intentamos siempre hacer cosas que dependan de nosotros, y también aquí presentamos una defensa que nos ha ayudado bastante", subrayó.

Por último, sobre la eliminación de los de Pablo Laso, aseguró que "no cambia nada". "No cambia nada que el Real Madrid no esté aquí. Nuestro objetivo es siempre la ACB, porque es la segunda mejor liga tras la NBA. Motiva mucho, y desde el inicio de la temporada lo pensamos. Muchos aficionados piensan en la Euroliga, y lo respetamos. Acabamos antes del estado de alarma primeros, y ahora tenemos otra oportunidad de ganar otra vez esta liga, un torneo muy extraño y duro. He visto con mis propios ojos que mis jugadores están muy motivados, que quieren ganar, y yo como entrenador voy a ayudar al equipo. Estamos aquí para ganar", finalizó.