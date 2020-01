Pesic: "Esperamos ver cómo funciona Mirotic con Heurtel"

Publicado 29/01/2020 19:06:08 CET

"El Zenit está en un buen momento, motivado, y será un partido muy difícil"

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha comentado en la previa del "muy difícil" partido contra el Zenit de San Petersburgo, en el Palau Blaugrana, que confía en ver cómo funciona el dúo formado por Nikola Mirotic y Thomas Heurtel, ya que tras la recuperación del base francés jugarán, salvo imprevisto, su primer partido juntos.

Pese a que Heurtel ya regresó de su larga lesión de rodilla en la Liga Endesa, Mirotic no pudo jugar por un virus gástrico y ahora, en la Euroliga, por fin podrán jugar juntos. "Será la primera vez que dos jugadores como Thomas Heurtel y Nikola Mirotic jueguen juntos en su vida. Ambos son jugadores de alto nivel, pero el baloncesto no es el Abierto de Australia, es un deporte de equipo. Y veremos cómo funciona", apuntó en rueda de prensa.

No obstante, será baja el alero Cory Higgins. "Pienso que Cory no podrá jugar, el resto, hasta ahora, parece que están preparados. Pero hemos tenido procesos de gripe, y no sabes qué puede pasar. Pero es seguro que Cory no podrá jugar mañana", lamentó

Sin duda, ver a Heurtel será uno de los atractivos de un partido del que recela, por haber ganado el Zenit tres de sus últimos cuatro partidos. "Somos favoritos, es una cosa más para la ilusión del resto de rivales, que juegan sin presión. Pero tienen calidad, jugadores con experiencia, y están en buen momento físico y motivados. Será un partido muy difícil", manifestó.

"Tenemos la experiencia del último partido contra Estrella Roja, que todo el mundo daba antes por ganado el partido. El partido contra el Zenit es como el resto, parece que si se gana no es importante pero sí lo es, es un partido de Euroliga", destacó al respecto.

Además, cree que llega la hora de la verdad y que ello da alas a muchos equipos. "Quedan trece partidos y cada uno intenta mejorar su situación y su clasificación. Hay muchos equipos candidatos a los 'Play-offs', pero van ocho. Todos los equipos y Zenit también buscan su oportunidad. Se tiene que preparar muy bien este partido, y hemos tenido tiempo para prepararlo", celebró.

"Zenit tiene un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo y han cambiado muchos jugadores. Seguro que necesitan tiempo, y a veces se necesita tener continuidad y no es suficiente con fichar un jugador y esperar que cambie la dinámica del equipo. Aunque puede pasar", comentó sobre el rival.

Por su parte, el alero Àlex Abrines destacó el nivel de los rusos. "Tenemos un rival que está jugando muy bien, han ganado tres de los últimos partidos, y tenemos que jugar siempre en nuestra mejor versión para poder ganar", avisó.

"El equipo está bien, nos hemos ido recuperando durante la semana y para mañana están la mayoría disponibles. Puede haber partidos que Nikola o alguien no juegue pero no es excusa, todos tenemos talento para hacerlo bien y luchar por la victoria", comentó sobre las bajas, en este caso de Higgins y anteriormente de Mirotic, sin contar las de larga duración.