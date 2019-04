Pesic: "Hay que ser decisivos y no esperar, tomando la iniciativa"

Publicado 25/04/2019 18:39:25 CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha afirmado que sus pupilos han de "ser decisivos y no esperar" para atacar en su partido de este viernes (21.00 horas) contra el Anadolu Efes, igualmente "tomando la iniciativa" para que los turcos no repitan victoria y certificasen en tal caso la eliminación culé en los cuartos de final de la Euroliga.

"Hay que ser decisivos y no esperar, tomando la iniciativa. Mejor que juguemos mañana y no esperar dos o tres días en los que sufrir o esperar", dijo Pesic este jueves en rueda de prensa. "Sabemos que mañana es un partido que se tiene que ganar si queremos ilusionarnos para los próximos, eso no se puede discutir", añadió.

"Pero no se tiene que poner el foco en ganar o perder, sino en jugar al baloncesto. De ayer pienso que faltó intensidad y competitividad, sobre todo en defensa, en el uno contra uno", comentó sobre el tercer duelo de su 'play-off', con paliza en favor del Efes (68-102).

"La sensación cuando ganamos un partido en Estambul fue una atmósfera de que ahora teníamos ventaja y que solo con entrar en pista ya se ganaba sin rivales. Pero en el 'play-off' no puedes ilusionarte y ganar antes de que el partido haya empezado. Ayer no jugamos decisivos y esperamos demasiado. Mañana se tiene que aprender de ello", señaló.

"Es importante centrarse en el trabajo de cada uno, yo espero eso de todos mis jugadores. Sé que ellos tienen carácter, que sufrieron después del partido y, mira, mejor que suframos solo durante el partido. Ahora hay que jugar a muerte, de otra manera no existe para mañana", insistió Pesic.

"Después del partido de ayer, nadie era feliz ni tenía buena cara. Ahora no es tiempo de sufrir o llorar, sino de levantarse inmediatamente. Todo depende de nosotros, todo está en nuestras manos. Nunca estuvimos esta temporada antes en esta situación", indicó el entrenador culé.

Por último, bromeó con las rotaciones al comparar su situación con la de Ernesto Valverde, técnico del Barça de fútbol. "Nosotros estamos en una buena forma física. Esto es baloncesto, en baloncesto se puede hacer rotaciones durante el partido. Mañana no decide el físico, deciden algunas cosas que tenemos que mejorar en defensa, sobre todo en rebotes", sentenció.